GP de Estados Unidos de F1 2021: Resultados de la clasificación

Comienzan las 6 finales que nos esperan de aquí a que termine el mundial de este año. Aún con el campeón por decidir: Max Verstappen vs Lewis Hamilton. El GP de Estados Unidos de F1 2021 será una nueva batalla entre ambos, con 6 puntos de diferencia en favor de Max y que podrían transformarse en más si consigue convertir la pole en una victoria en este circuito de Texas, o en una desventaja si Hamilton logra adelantar y ponerse en cabeza. Todo puede pasar, no hay nada por seguro y el campeonato está muy caro este año.

La clasificación ha comenzado como se esperaba, con Mercedes y con Red Bull muy fuertes. Ambos se disputaban los primeros puestos, pero finalmente ha sido Max el que se ha alzado con una pole, en una vuelta complicada donde llegaron a caer unas gotas de lluvia al final que pudieron cambiarlo todo. Su compañero de equipo, Pérez, ha estado muy desdibujado todo el fin de semana, pero al final ha logrado ponerse en 3º posición para salir en la carrera y hacer de escudero, ayudando al equipo en todo lo que sea posible. Lewis Hamilton se ha tenido que contentar con la segunda posición de salida, justo en un bocadillo con los dos Red Bull, ya que tenía problemas al comerse los neumáticos en los primeros sectores y llegar al último sector deslizando. Va a estar muy interesante la salida, ya que Hamilton tendrá que mirar a Max para tratar de cazarlo si puede y por los retrovisores para que Pérez no lo adelante…

Por otro lado, Bottas no podrá hacer demasiado, ya que aunque hizo una gran clasificación aquí, tiene una penalización por el cambio de unida de potencia. Hamilton no lo hizo, y es probable que lo tenga que hacer en breve, más aún viendo que el resto de motorizados por Mercedes lo han cambiado también. De hecho, Russell y Vettel han sido los otros que también han cambiado su motor aquí y tendrán penalización. El otro cambio no ha sido motor Mercedes, sino Renault, es el caso del Alpine de Fernando Alonso, que tal como van aquí y todos los problemas que han tenido, han elegido este GP de Estados Unidos para penalizar y cambiar unidad de potencia completa.

Alonso salía a hacer una clasificación simplemente por ayudar a Ocon con rebufos. Podía haber evitado salir y hacer kilometraje en el motor, ya que hiciese lo que hiciese saldría último. Pero así pudo darle un rebufo en Q2 en la recta para hacer que casi rozara entrar en la Q3, aunque finalmente otros que venían mejorando por detrás lo echaron fuera. En definitiva, este GP de Estados Unidos ha sido para olvidar en el equipo galo, veremos si en carrera logran adelantar algunos puestos, pero lo tendrán complicado.

Resultados de los libres 3

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Sergio Pérez Red Bull 1’34″701 2 Carlos Sainz Ferrari 1’34″805 3 Max Verstappen Red Bull 1’34″912 4 Lando Norris McLaren 1’34″945 5 Valtteri Bottas Mercedes 1’34″980 6 Lewis Hamilton Mercedes 1’35″219 7 Daniel Ricciardo McLaren 1’35″345 8 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’35″398 9 Charles Leclerc Ferrari 1’35″688 10 Esteban Ocon Alpine 1’35″711 11 Sebastian Vettel Aston Martin 1’35″851 12 George Russell Williams 1’36″023 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’36″062 14 Nicholas Latifi Williams 1’36″118 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’36″252 16 Lance Stroll Aston Martin 1’36″392 17 Fernando Alonso Alpine 1’36″490 18 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’36″572 19 Mick Schumacher Haas 1’36″671 20 Nikita Mazepin Haas 2’03″456

Resultados de la clasificación

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Max Verstappen Red Bull 1’32″910 2 Lewis Hamilton Mercedes 1’33″119 3 Sergio Pérez Red Bull 1’33″134 4 Charles Leclerc Ferrari 1’33″606 5 Carlos Sainz Ferrari 1’33″792 6 Daniel Ricciardo McLaren 1’33″808 7 Lando Norris McLaren 1’33″808 8 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’34″118 9 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’34″918 10 Valtteri Bottas Mercedes 1’33″475* 11 Esteban Ocon Alpine 1’35″770 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’35″794 13 Lance Stroll Aston Martin 1’35″983 14 Nicholas Latifi Williams 1’35″995 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’36″311 16 Mick Schumacher Haas 1’36″499 17 Nikita Mazepin Haas 1’36″796 18 George Russell Williams — ** 19 Sebastian Vettel Aston Martin 1’35″500*** 20 Fernando Alonso Alpine 1’44″549****

*+5 posiciones por cambiar ICE o unidad de combustión interna. **Cambio de motor completo. ***Cambio de motor completo. ****Cambio de unidad de potencia completa.

Ahora solo falta esperar a ver qué emoción puede traer la carrera del GP de Estados Unidos en unas horas… Pero pinta bien por arriba, y veremos si por el medio de la tabla y el final también hay algo de acción.