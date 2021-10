GP de Estados Unidos de F1 2021: Resultados de los libres

La Fórmula 1 vuelve otra vez a tierras americanas con este GP de Estados Unidos de F1 2021, en el circuito de Austin, Texas. El circuito no está tan mal como se pensaba en cuanto a la pista. La temperatura también ha comenzado a subir, por lo que es interesante ver cómo se comportan los monoplazas o, mejor dicho, los neumáticos. Por lo demás, todo está como carreras previas, no ha habido demasiadas sorpresas.

Cuidado con los límites de pista para la clasificación, ya que ha habido muchas vueltas invalidadas por sobrepasar los límites de pistas. Por otro lado, los datos a destacar de estas dos sesiones de entrenamientos libres 1 y 2 del GP de Estados Unidos podrían ser los problemas que está teniendo el motor Mercedes, con cambio de unidad para Bottas, y también otros equipos motorizados por ellos han hecho cambios (p.e.: Vettel penalizará también). Veremos si el motor de Hamilton está bien o si también tienen que hacer un cambio y penalizar… Esto le vendría bien a Max Verstappen en su lucha por el mundial.

Siguiendo con Lewis Hamilton y Max Verstappen, los dos que compiten por el mundial, también hay que resaltar ese momento en el que Max pasaba a Hamilton en la curva previa y luego el británico se ponía emparejado en la recta principal del circuito rueda a rueda, y han estado a punto de rozarse. Luego Lewis ha pasado delante y Max se ha quejado por la radio del británico y lo ha llamado estúpido, con una peineta incluida. Interesante ver el pique que tienen también en unos libres. Una lucha psicológica que veremos quién gana… La duda es si Hamilton lo hizo por desequilibrar un poco a Max o por ver la velocidad punta comparada con la de Red Bull o simplemente por devolverle el adelantamiento que le había hecho el holandés. Sea como sea ha sido muy bonito.

Fuera de la pista también hay batalla Mercedes vs Red Bull. Desde el equipo de las bebidas energéticas apuntaron a cambios en el intercooler de Mercedes para enfriar más de lo permitido el aire y lo denunciaron a la FIA, pero no tomaron acciones porque parece que no detectaron nada extraño. Ahora están alegando que Mercedes podría tener un sistema para bajar la altura del coche de la parte trasera en las rectas y ganar velocidad punta. Veremos qué hace la FIA…

Por otro lado, Ferrari se ha mostrado bien, Mercedes está muy fuerte, Red Bull parece que no está muy lejos. Y Alpine ha tenido un viernes para olvidar, ya que ambos coches han quedado muy atrás. Además, Fernando Alonso veía cómo en la primera sesión nada más comenzar tenía que parar el motor y dejar el monoplaza en una escapatoria. Era un manguito mal apretado que han podido subsanar durante la sesión para que volviera a salir. Lejos de terminar los problemas, en los libres 2 volvía a haber problemas en el coche de Alonso, abriendo la parte de atrás y haciendo algunos retoques… No ha sido fácil para ellos y habrá que ver cómo van en el momento de la verdad. Poco rodaje, cambios de setup, problemas mecánicos, todo eso influye de cara a mañana.

Resultados de los libres 1

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Valtteri Bottas Mercedes 1’34″874 2 Lewis Hamilton Mercedes 1’34″919 3 Max Verstappen Red Bull 1’35″806 4 Charles Leclerc Ferrari 1’36″734 5 Carlos Sainz Ferrari 1’36″508 6 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’36″611 7 Sergio Pérez Red Bull 1’36″798 8 Lando Norris McLaren 1’36″859 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’36″875 10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’36″876 11 George Russell Williams 1’36″966 12 Esteban Ocon Alpine 1’36″970 13 Lance Stroll Aston Martin 1’36″972 14 Sebastian Vettel Aston Martin 1’36″982 15 Fernando Alosno Alpine 1’37″068 16 Daniel Ricciardo McLaren 1’37″458 17 Nicholas Latifi Williams 1’37″463 18 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’37″954 19 Mick Schumacher Haas 1’38″866 20 Nikita Mazepin Haas 1’42″239

Resultados de los libres 2

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Sergio Pérez Red Bull 1’34″946 2 Lando Norris McLaren 1’35″203 3 Lewis Hamilton Red Bull 1’35″310 4 Valtteri Bottas Mercedes 1’35″360 5 Daniel Ricciardo McLaren 1’35″457 6 Lance Stroll Aston Martin 1’35″561 7 Charles Leclerc Ferrari 1’35″572 8 Max Verstappen Red Bull 1’35″824 9 Carlos Sainz Ferrari 1’35″919 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’36″138 11 Esteban Ocon Alpine 1’36″158 12 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’36″242 13 Fernando Alonso Alpine 1’36″376 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’36″558 15 Sebastian Vettel Aston Martin 1’36″718 16 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’36″983 17 Mick Schumacher Haas 1’37″041 18 Nicholas Latifi Williams 1’37″254 19 George Russell Williams 1’37″490 20 Nikita Mazepin Haas 1’38″026

En unos instantes más información con los entrenamientos libres 3 y la sesión de clasificación del GP de Estados Unidos de F1 2021. Veremos cómo queda todo de car a la parrilla de salida de mañana (teniendo en cuenta las penalizaciones por los cambios de motor…).