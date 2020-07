GP de Estiria de F1 2020: Resultados de la clasificación

Sábado del GP de Estiria de F1 2020 alterado por la lluvia. Ayer ya adelantaba que los radares meteorológicos daban altas probabilidades de lluvia por las tormentas que azotan esta zona de Austria donde se ubica el Red Bull Ring. Recuerda que Estiria no es más que el nuevo nombre que se le ha dado a la segunda carrera del GP de Austria por esta situación anómala por la pandemia del SARS-Cov-2. Pues bien, como iba diciendo, la lluvia ha aparecido y por la intensidad se han suspendido la sesión de entrenamientos libres 3.

La clasificación sí que se ha disputado. En caso contrario ya sabe que se aplazaría para mañana por la mañana, justo antes de la carrera. Eso no ha tenido que hacer falta y la lluvia ha dado algo de tregua. No obstante, ha llovido en las sesiones de clasificación y ha dejado la pista mojada. Eso ha hecho la clasificación entretenida, donde los coches se han entremezclado y se ha podido ver una parrilla mucho más desordenada de lo habitual, con algunas sorpresas…

Por cierto, Valtteri Bottas está ganándose la renovación con Mercedes a pulso. Ya el pasado año dejó algunos momentos muy buenos donde superó en clasificación y carrera a Lewis Hamilton. Pero no le sirvieron demasiado por las órdenes de equipo para favorecer a Lewis que era el que se estaba jugando el mundial. Este año también ha comenzado muy fuerte el finlandés y está dejando muy buen sabor de boca, que al menos no se lo pone tan fácil como en algunos años (aunque hoy haya tenido problemas y Carlos haya podido aprovecharlos para hacer P3!!!, su mejor posición de salida en F1). Nada que ver con ese Bottas apagado que hemos visto en otras temporadas.

Ferrari sigue con sus problemas, aunque han estado probando algunas novedades en el ala delantera y en el suelo, pero siguen con sus problemas de velocidad punta y otros asociados. Hoy no mejoraban apenas, y han usado gomas nuevas, se les atragantaba y aunque la lluvia no les ha ayudado, no era el único problema. No parece que sea un buen síntoma para ellos en esta temporada, y tampoco ayuda a que en la próxima sea una buena para ellos (pensando en Carlos Sainz cuando vista de rojo). Ese problema no parece que tenga una solución sencilla, y si no consiguen terminar esta temporada fuertes, teniendo en cuenta que el próximo año serán prácticamente los mismos coches y que tendrán limitadas las evoluciones, cuidado porque podrían tirarla también a la basura.

Por cierto, algo así es lo que ha pedido Fernando Alonso a Renault. Prefiere sufrir en F1 2021 y que no inviertan demasiado tiempo y recursos en el desarrollo del coche para centrarse en F1 2022, cuando cambiará el reglamento técnico y tienen algo más de posibilidades de algo más. Por tanto, no me preocuparía si el próximo año Renault está atrás, pero sí que me preocuparía si a pesar de eso no logran algo bueno en 2022… Espero que lo que decían desde Renault el pasado año, de que la nueva normativa técnica les favorece a ellos más, sea cierta. Alonso no tiene una edad como para volver y estar año a año sin un buen coche.

Pésimo trabajo también por parte de los dos pilotos de Racing Point. Tienen un coche que fue campeón el año pasado (o un calco de él), se han mostrado muy fuertes en pretemporada, en la carrera pasada tuvieron ritmo para estar en podio, y finalmente hoy han quedado muy por detrás de lo que realmente da ese coche. Lance Stroll nos tiene acostumbrados a estas malas actuaciones, pero hoy también ha vuelto a fallar Pérez.

Problemas también para Verstappen que ha perdido su vuelta rápida en la Q3 haciendo un trompo, una pena porque parecía el único que parecía hoy que podría quitarle la pole…

Resultados de los libres 3

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo CAN CE LA DA

Resultados de la clasificación

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’19″273 2 Max Verstappen Red Bull 1’20″489 3 Carlos Sainz McLaren 1’20″671 4 Valtteri Bottas Mercedes 1’20″701 5 Esteban Ocon Renault 1’20″922 6 Lando Norris McLaren 1’20″925 7 Alexander Albon Red Bull 1’21″011 8 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’21″028 9 Daniel Ricciardo Renault 1’21″192 10 Sebastian Vettel Ferrari 1’21″651 11 Charles Leclerc Ferrari 1’19″628 12 George Russell Williams 1’19″636 13 Lance Stroll Racing Point 1’19″645 14 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1’19″717 15 Kevin Magnussen Haas 1’20″211 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’21″372 17 Sergio Pérez Racing Point 1’21″607 18 Nicholas Latifi Williams 1’21″759 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’21″759 20 Romain Grosjean Haas —

Mañana la carrear. Esperemos que este GP de Estiria sea tan interesante como el GP de Austria de la semana pasada. Impresionante lo buena que fue esa carrera.