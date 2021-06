GP de Francia de F1 2021: Resultados de los entrenamientos libres

Arrancan los entrenamientos libres 1 y 2 del GP de Francia de F1 2021, y lo hace con interesantes cosas que comentar, además de una gran igualdad entre muchas de las primeras posiciones que dejan la cosa muy intrigante para mañana. Veremos si en clasificación las cosas se mantienen más o menos así o si algunos se estaban guardando más que otros. Pero lo cierto es que ha dejado muy buenas sensaciones.

En este GP de Francia se suponía que le introducían una nueva dirección al Alpine de Fernando Alonso para adaptarse mejor a su estilo de conducción. La dirección anterior no le gustaba, no le generaba confianza y por eso también tenía un rendimiento peor, además de por la adaptación tras todo este tipo sin competir en Fórmula 1. Y, aunque no han trascendido demasiados detalles, parece que Fernando Alonso ha resucitado aquí, aunque habrá que ser cautos y esperar a clasificación y carrera para confirmar si es así o no. El español ha quedado en 4º posición, con un tiempazo con el neumático duro, lo que es aún más sorprendente. Los tres por delante de él lo hicieron con el compuesto más blando.

Mercedes también ha tenido un buen día, con ambos coches entre las primeras posiciones. Especialmente fino ha estado Valtteri Bottas, que pese a todos los rumores sobre su pobre rendimiento y un posible trueque antes de que termine la temporada entre él y George Russell, lo cierto es que ha podido centrarse en su trabajo y hacer muy buenos tiempos. No tan bien le ha ido a Lewis Hamilton, que se ha mostrado algo incómodo y quejándose del coche. Esta situación recordaba en parte a lo sucedido en Mónaco, donde también Bottas logró encontrar algo que el británico no.

Red Bull parecía algo perdido aquí. Con algunas salidas de pista y problemas al perder piezas tras pasar por algunos de los pianos y resaltos que hay en este circuito. Sin embargo, Max Verstappen ha encontrado el rendimiento al finalizar la sesión y se ha marchado con el mejor tiempo de FP2 en este GP de Francia. Por tanto, mañana se espera que siga la interesante batalla por el mundial entre estos dos equipos, y veremos quién logra llevarse el gato al agua aquí tras lo sucedido en Baku.

Falta despejar algunas incógnitas mañana, cuando todos expriman los monoplazas al máximo y se vea el rendimiento real de cada uno. Pero parece que, en principio, no habría demasiadas sorpresas y que la cosa está muy igualada. Cualquier pequeño error, o problema, podría hacer que la posición de salida cambie varias posiciones, y eso es lo que realmente gusta.

Resultados de los libres 1

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Valtteri Bottas Mercedes 1’33″448 2 Lewis Hamilton Mercedes 1’33″783 3 Max Verstappen Red Bull 1’33″880 4 Sergio Pérez Red Bull 1’34″193 5 Esteban Ocon Alpine 1’34″329 6 Daniel Ricciardo McLaren 1’34″644 7 Fernando Alonso Alpine 1’34″693 8 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’34″699 9 Lando Norris McLaren 1’34″707 10 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’34″847 11 Charles Leclerc Ferrari 1’34″950 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’35″116 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’35″135 14 Lance Stroll Aston Martin 1’35″275 15 Sebastian Vettel Aston Martin 1’35″285 16 Carlos Sainz Ferrari 1’35″342 17 Nicholas Latifi Williams 1’35″612 18 Nikita Mazepin Haas 1’36″651 19 Mick Schumacher Haas 1’37″329 20 Roy Nissany Williams 1’37″881

Resultados de los libres 2

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Max Verstappen Red Bull 1’32″872 2 Valtteri Bottas Mercedes 1’32″880 3 Lewis Hamilton Mercedes 1’33″125 4 Fernando Alonso Alpine 1’33″340 5 Charles Leclerc Ferrari 1’33″550 6 Esteban Ocon Alpine 1’33″685 7 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’33″696 8 Carlos Sainz Ferrari 1’33″698 9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’33″786 10 Lando Norris McLaren 1’33″822 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’33″831 12 Sergio Pérez Red Bull 1’33″921 13 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’33″955 14 Daniel Ricciardo McLaren 1’34″079 15 Sebastian Vettel Aston Martin 1’34″447 16 Lance Stroll Aston Martin 1’34″632 17 George Russell Williams 1’35″266 18 Nicholas Latifi Williams 1’35″331 19 Mich Schumacher Haas 1’36″512 20 Nikita Mazepin Haas 1’36″551

Mañana más con la sesión de entrenamientos libres 3 y la clasificación. Pero pinta bastante bien el GP de Francia. Por cierto, también estaremos atentos a si finalmente decide algo dirección de carrera con los resaltos de algunas curvas que han generado varias roturas de alerones en varios equipos. Muchos se han quejado y es probable que los quiten, aunque esto está ahora en manos de dirección…