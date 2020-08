GP de Gran Bretaña de F1 2020: Resultados de la carrera

¿Recuerdas esa nueva F1 2020? Esa primera carrera en el GP de Austria donde todo estaba extremadamente igualado, donde ocurrieron todas esas cosas imprevistas en carrera. Toda esa emoción y entretenimiento… pues bien, olvídala porque ha vuelto la Fórmula 1 de antes, en la que Mercedes está incontestable y se permiten el lujo de ganar incluso con una rueda pinchada (aunque bien es verdad que el final ha sido interesante). Sí, así es como Hamilton ha podido pasar por línea de meta del GP de Gran Bretaña, con su neumático delantero izquierdo pinchado al igual que le había ocurrido a su compañero de equipo.

Sí, también Valtteri Bottas ha tenido replicado ese mismo problema en su coche. Un pinchazo justo en el neumático delantero izquierdo, solo que no ha tenido la misma suerte que Hamilton y ha ido perdiendo mucho tiempo. La sangría ha sido tal que al final no ha podido quedar en los puntos. SOlo ha podido ser P11, por lo que se va con un 0 en su casillero en este GP de Gran Bretaña, mientras su rival por el campeonato, su compañero de equipo, se lleva nuevamente los 25 puntos al transformar la pole de ayer en una nueva victoria. Por cierto, lo ocurrido con el neumático Pirelli se va a investigar…

Por lo demás, cabe destacar que Nico Hülkenberg, que sustituía a Serigo Pérez por su positivo en SARS-CoV-2, no ha podido participar en la carrera. Todos los mecánicos estaban trabajando intensamente en su coche por problemas y finalmente no ha podido tomar la salida. Una pena la verdad. No obstante, lo visto en los libres de ayer donde quedaron primeros, no parece que fuese real. Se han ido desinflando en clasificación y en carrera. De haberse mantenido, las críticas por ese Mercedes rosa se hubieran intensificado mucho…

Por otro lado, también hay que decir que Kevin Magnussen ha tenido un accidente contra Alexander Albon en la T18. Eso ha dejado al Haas sin rueda trasera derecha y al Red Bull con algunos daños menores en la zona trasera que no le han impedido seguir. Eso ha producido que salga el Safety Car en el inicio de la carrera. Y eso solo fue el primero, ya que luego en la vuelta 13 también ha vuelto a salir porque Kvyat se paraba en Beckets. El coche del ruso estaba destrozado porque había pisado un piano al iniciar las curvas enlazadas y ha perdido el control hasta darse contra el muro a muy alta velocidad.

Carlos Sainz no ha tenido un buen GP de Gran Bretaña, ya ayer salía detrás de su compañero de equipo al no haber hecho una buena vuelta de clasificación. Y hoy, aunque ha hecho una buena salida superando a Stroll, pero tampoco le ha servido demasiado. Su neumático delantero izquierdo (mismo problema otra vez), se ha destruido a unas vueltas del final cuando iba 4°. Finalmente ha quedado fuera de los puntos en P13. Lando Norris sí que ha vuelto a tener una gran carrera quedando P5. El joven británico está que se sale este año en McLaren.

Destacar también la segunda posición de Max Verstappen, que aunque los Mercedes estén en otra liga, si surgen problemas delante está ahí para aprovecharlas y meter el Red Bull en lo más alto. Charles Leclerc también ha sorprendido con su P3. Muy bien por Ferrari y el monegasco, que decidieron en este GP de Gran Bretaña descargar mucho el coche para poder ganar velocidad (a pesar del riesgo que ello implica). A Sebastian Vettel no le ha ido tan bien, quedando P10.

Y si me permites, también destacable el meritorio P4 de Daniel Ricciardo, que se ha quedado a las puertas del podio con el Renault y muy cerquita de Leclerc.

Por cierto, se está generando un rumor que han recogido varios medios sobre el futuro de Kimi Räikkönen. Según dicen, podría haberle comunicado ya a Alfa Romeo que abandonará la competición al finalizar esta temporada. Se irá con sus 40 años de la F1 y dejará un asiento libre que se vería quién lo puede ocupar…

Resultados de la carrera del GP de Gran Bretaña

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:28:01″283 2 Max Verstappen Red Bull +5″856 3 Charles Leclerc Ferrari +18″474 4 Daniel Ricciardo Renault +19″650 5 Lando Norris McLaren +22″277 6 Esteban Ocon Renault +26″937 7 Pierre Gasly Alpha Tauri +31″188 8 Alexander Albon Red Bull +32″670 9 Lance Stroll Racing Point +37″311 10 Sebastian Vettel Ferrari +41″857 11 Valtteri Bottas Mercedes +42″167 12 George Russell Williams +52″004 13 Carlos Sainz McLaren +53″370 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +54″205 15 Nicholas Latifi Williams +54″549 16 Romain Grosjean Haas +55″050 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 18 Daniil Kvyat Alpha Tauri Retirado 19 Kevin Magnussen Haas Retirado 20 Nico Hülkenberg Racing Point Retirado

Ya sabes que se repetirá la carrera en Silverstone justo el fin de semana siguiente, por este calendario insólito por la pandemia…