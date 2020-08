GP de Gran Bretaña de F1 2020: Resultados de la clasificación

Comienza el sábado en el GP de Gran Bretaña de F1 2020, con la sesión de entrenamientos libres 3 y clasificación. Y como ayer comentaba, los Mercedes se estaban haciendo un poco los remolones y escondiendo su verdadero potencial. Ya en el GP de Hungría se esperaba que las características del circuito Hungaroring se adaptase muy bien al Red Bull e hiciesen la pole como el pasado año y estuvieran muy fuertes. Pero Mercedes logró estar delante, por lo que era de esperar que aquí en Silverstone también lo hicieran.

Lewis Hamilton ha cometido un error en la Q2 de la clasificación y ha hecho un trompo, destruyendo sus neumáticos. Veremos los que le quedan en buen estado para mañana, pero eso podría ser un contratiempo. No obstante, después en la Q3 no ha fallado, y ha conseguido su 91º pole. En el pasado GP consiguió llegar a las 90, un hito histórico en la Fórmula 1. Y no parece que se vaya a detener ahí, va camino de su 7º mundial y sigue acumulando buenos registros para la historia de este deporte. No ha dado opciones a Veltteri Bottas, que aquí en casa de Hamilton le robaría la pole el pasado año.

Detrás de ellos han estado un sorprendente Charles Leclerc, que ha podido hacer 4º mientras Vettel se ha quedado en la P10, y un Max Verstappen que ha logrado colarse tras los dos Mercedes en P3. Lando Norris ha sido otra de las sorpresas gratas, haciéndolo nuevamente bien y quedando por delante de Carlos Sainz y en una gran posición para los puntos de mañana: P5. Lance Stroll no ha podido con los de delante, y pese a las expectativas que había en el Mercedes rosa, solo ha podido posicionar su coche en P6. No tan bien le ha ido a su compañero de equipo «improvisado» para este fin de semana: Nico Hülkenberg.

Ya sabes que Sergio Pérez dio positivo en un test de SARS-CoV-2 y no se le ha permitido correr, por tanto, el alemán sustituirá al mexicano.

¡Cuidado con los positivos de Covid-19! Que si le toca a alguno de los que se juegan el mundial podría ser un giro dramático para la situación…

En cuanto a Alexander Albon, sigue sin estar a la altura del coche que tiene y aunque este fin de semana lo estaba haciendo muy bien, ayer también tuvo un accidente que lastró su sesión. Hoy ha demostrado que nuevamente no consigue sacar todo el partido al coche de las bebidas energéticas y se ha posicionado muy lejos de Max, en P12. Veremos si en Red Bull tienen paciencia con él o vuelven a hacer cambios de pilotos entre Alpha Tauri y Red Bull o si tiran de alguien externo.

Resultados de los libres 3

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Valtteri Bottas Mercedes 1’25″873 2 Lewis Hamilton Mercedes 1’26″011 3 Max Verstappen Red Bull 1’26″173 4 Lance Stroll Racing Point 1’26″576 5 Carlos Sainz McLaren 1’26″664 6 Charles Leclerc Ferrari 1’26″771 7 Lando Norris McLaren 1’26″798 8 Daniel Ricciardo Renault 1’26″841 9 Nico Hülkenberg Renault 1’26″872 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’27″046 11 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1’27″076 12 Esteban Ocon Racing Point 1’27″158 13 Alexander Albon Red Bull 1’27″178 14 Sebastian Vettel Ferrari 1’27″251 15 Romain Grosjean Haas 1’27″537 16 George Russell Williams 1’27″738 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’27″825 18 Kevin Magnusen Haas 1’27″860 19 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’27″976 20 Nicholas Latifi Williams 1’28″112

Resultados de la clasificación

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’24″303 2 Valtteri Bottas Mercedes 1’24″616 3 Max Verstappen Red Bull 1’25″325 4 Charles Leclerc Ferrari 1’25″427 5 Lando Norris McLaren 1’25″782 6 Lance Stroll Racing Point 1’25″839 7 Carlos Sainz McLaren 1’25″965 8 Daniel Ricciardo Renault 1’26″009 9 Esteban Ocon Renault 1’26″501 10 Sebastian Vettel Ferrari 1’26″339 11 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’26″501 12 Alexander Albon Red Bull 1’26″545 13 Nico Hülkenberg Racing Point 1’26″566 14 George Russell Williams 1’27″092 15 Kevin Magnussen Haas 1’27″158 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’27″164 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’27″366 18 Romain Grosjean Haas 1’27″643 19 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1’26″744* 20 Nicholas Latifi Williams 1’27″705

*Kvyat cambia caja de cambios y penaliza 5 posiciones por ello. Por eso sale P19.

Mañana ya sabes que es la carrera, donde se reparten los puntos. Así que no está nada dicho aún. Espero que haya imprevistos y las posiciones cambien para darle algo más de emoción. No es agradable ver a Mercedes hacer una pole tras otra, dobletes y que ya sepas quién va a ganar por la superioridad… Por cierto, mañana se esperan altas temperaturas, y eso no le viene nada bien a Mercedes. Así que cuidado porque aún podría haber sorpresas.