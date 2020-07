GP de Gran Bretaña de F1 2020: Resultados de los entrenamientos libres

Comienzan las sesiones oficiales con los entrenamientos libres 1 y 2 del GP de Gran Bretaña de F1 2020. Recordad que en la próxima semana se vuelve a repetir la carrera en Silverstone, así que no se irán los equipos de aquí en esta atípica temporada marcada por el SARS-CoV-2. Y hablando de pandemia, una de las noticias más destacadas ha sido el positivo que ha dado Sergio Pérez en una de las pruebas a las que someten al personal de la Fórmula 1 por motivos de seguridad.

El mexicano ha dado positivo y no ha podido correr. Así que esa es una de las noticias más impactantes, que un piloto ha dado positivo y se perderá esta carrera y, con total seguridad, también la siguiente o más. Supongo que no le permitirán participar hasta que no de negativo en las futuras pruebas. Tras una primera prueba no concluyente, luego se ha hecho oficial en un documento de la FIA que se había confirmado. El propio piloto ha mandado un vídeo a la afición comunicando lo ocurrido. Además, poco después se ha confirmado su sustituto, que ha sido Nico Hülkenberg…

La noticia ha pillado a todos por sorpresa, de hecho, Nico ni tenía un mono para poder correr y sustituir a Checo. Ha tenido que usar un mono prestado de Lance Stroll para poder participar.

En cuanto a lo deportivo, la primera sesión se ha visto a un Red Bull muy fuerte en este trazado. Mercedes anunciaba antes de llegar aquí que tendrán que hacerlo muy bien para estar arriba en este circuito y que tal vez no lo estuvieran. Lo cierto es que su coche es el más rápido y muy probablemente solo sean unas declaraciones para despistar a sus rivales y quitarse un poco de presión. Pero si fuesen ciertas, Red Bull podría hacerlo muy bien aquí. Aunque visto lo visto en Hungría, donde también se esperaba que estuvieran delante, es probable que tampoco lo estén aquí.

En la sesión primera Max ha marcado el mejor tiempo, mientras los Mercedes parecían algo escondidos. En la segunda sesión también hemos visto algo alteradas las primeras posiciones, con Stroll marcando el mejor tiempo, seguido de Albon y luego Bottas. Es decir, un Racing Point (o ese Mercedes rosa) seguido nuevamente de un Red Bull. Así que veremos si hay sorpresas mañana en la clasificación de confirmarse esas dudas sobre Mercedes…

Resultados de los libres 1

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Max Verstappen Red Bull 1’27″422 2 Lewis Hamilton Mercedes 1’27″896 3 Lance Stroll Racing Point 1’28″004 4 Alexander Albon Red Bull 1’28″129 5 Charles Leclerc Ferrari 1’28″221 6 Valtteri Bottas Mercedes 1’28″519 7 Esteban Ocon Renault 1’28″559 8 Daniel Ricciardo Renault 1’28″575 9 Nico Hülkenberg Racing Point 1’28″592 10 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1’28″868 11 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’28″909 12 Carlos Sainz McLaren 1’28″988 13 Lando Norris McLaren 1’28″990 14 Kevin Magnussen Haas 1’29″532 15 Romain Grosjean Haas 1’29″746 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’29″746 17 George Russell Williams 1’29″899 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’29″925 19 Nicholas Latifi Williams 1’30″703 20 Sebastian Vettel Ferrari —

Resultados de los libres 2

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lance Stroll Racing Point 1’27″274 2 Alexander Albon Red Bull 1’27″364 3 Valtteri Bottas Mercedes 1’27″431 4 Charles Leclerc Ferrari 1’27″570 5 Lewis Hamilton Mercedes 1’27″581 6 Carlos Sainz McLaren 1’27″820 7 Nico Hülkenberg Racing Point 1’27″910 8 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’27″997 9 Daniel Ricciardo Renault 1’28″112 10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’28″159 11 Lando Norris McLaren 1’28″169 12 Esteban Ocon Renault 1’28″219 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’28″256 14 Max Verstappen Red Bull 1’28″390 15 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1’28″426 16 Romain Grosjean Haas 1’28″564 17 George Russell Williams 1’28″771 18 Sebastian Vettel Ferrari 1’28″860 19 Kevin Magnussen Haas 1’28″898 20 Nicholas Latifi Williams 1’29″958

Mañana más con los tiempos de los libres 3 y la clasificación. Además, os contaremos si ha sucedido algo extraordinario en el paddock.