GP de Gran Bretaña de F1 2021: Resultados de la carrera de esprint

Fin de semana extraño. Ayer se disputaron los entrenamientos libres 1 y justo después la sesión de clasificación. Esta clasificación tenía el mismo formato que de costumbre, pero los diez primeros no tenían obligación de salir con el mismo neumático que usaron en la Q3. Además, no marcaban la posición de salida o la pole para la carrera, sino la posición de salida de esta novedad llamada carrera de esprint que han introducido por primera vez en este GP de Gran Bretaña de F1 2021. Ha sido muy bonita, y ojalá que lo vuelvan a repetir, ya que lo baraja todo, aunque personalmente la haría más corta, 17 vueltas me parecen demasiadas.

Hoy comenzaba el día con los entrenamientos libres 2 y, como sabes, no habría entrenamientos libres 3. En su lugar se ha preparado esta carrera al esprint, que esta vez sí que daba la pole para la carrera de mañana. Además, el primero obtiene 3 puntos, 2 para el segundo y 1 para el tercero. Como curiosidad, para hacerlo diferente a la carrera, no hubo podio ni nada por el estilo. Lo que han hecho es preparar un camión para que los tres protagonistas de hoy se suban y den una vuelta al circuito subido en él mientras son entrevistados y se les ha entregado una corona de laurel, algo que no se hacía desde hace décadas y que ha vuelto.

Finalmente Lewis Hamilton, que salía primero, ha hecho una pésima salida, perdiendo posición con Max Verstappen. El de Red Bull se lleva la pole y saldrá mañana primero. Valtteri Bottas termina en tercera posición, pese a que salía con neumáticos blandos que le deberían haber permitido ganar alguna posición. Extraño que no haya intentado pasar a su compañero de equipo al ver que salía tan mal. Podría haber presionado a Max y si le interesa a Mercedes dejar pasar a Hamilton si no pudiera. Sin embargo, la inacción del finlandés parece indicar que estaba avisado desde el comienzo de que no pasase al británico.

Pero lo cierto es que el piloto del día no ha sido ni Hamilton, ni Bottas, ni tan siquiera Verstappen. Ha sido Fernando Alonso, que ha protagonizado el momentazo del GP de Gran Bretaña. Con su Alpine saliendo en la P11 ha llegado a ponerse 5º en la salida. Ganando 6 posiciones, más posiciones que ningún otro piloto. Ha aprovechado que salía con neumáticos blandos, frente a que la mayoría ha elegido los medios. Desgraciadamente, no ha podido mantener esa posición, ya que los coches que ha adelantado eran muy superiores al ritmo del Alpine. Ha cedido primero su posición con Lando Norris, luego le ha pasado también Daniel Ricciardo. Sin embargo, se ha podido mantener delante de Vettel, gestionando neumáticos y haciendo magia para frustrar intento tras intento de adelantamiento del alemán. Por tanto, mañana saldrá en la carrera desde la 7 posición, por la zona limpia. Veremos qué puede hacer, pero serán demasiadas vueltas y con un coche que es más lento que otros que tiene detrás. Sin embargo, que le quiten lo bailao…

Mal para Sergio Pérez y Carlos Sainz, los dos más perjudicados hoy. El primero perdió el control de su coche mientras iba pegado a la trasera de un McLaren y hacía un plano, saliendo de la pista y casi impactando con el muro. Se incorporaba de forma muy brusca y se mantenía en las últimas posiciones hasta que el equipo decidió abandonar. Carlos ha tenido un incidente con Russell (será investigado esta tarde), se han tocado y el español se ha llevado la peor parte, cayendo muchas posiciones para luego ha podido remontar alguna y terminar 11.

Resultados de los entrenamientos libres 3

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Max Verstappen Red Bull 1’29″902 2 Charles Leclerc Ferrari 1’30″277 3 Carlos Sainz Ferrari 1’30″507 4 Esteban Ocon Alpine 1’30″707 5 Sergio Pérez Red Bull 1’30″800 6 Lando Norris McLaren 1’31″030 7 Daniel Ricciardo McLaren 1’31″034 8 Lewis Hamilton Mercedes 1’31″131 9 Valtteri Bottas Mercedes 1’31″180 10 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’31″188 11 George Russell Williams 1’31″237 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’31″263 13 Fernando Alonso Alpine 1’31″289 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’31″328 15 Nicholas Latifi Williams 1’31″337 16 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’31″404 17 Sebastian Vettel Aston Martin 1’31″593 18 Lance Stroll Aston Martin 1’32″041 19 Nikita Mazepin Haas 1’32″474 20 Mick Schumacher Haas 1’34″017

Resultados de la carrera al esprint

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lando Norris McLaren 6 Daniel Ricciardo McLaren 7 Fernando Alonso Alpine 8 Sebastian Vettel Aston Martin 9 George Russell Williams 10 Esteban Ocon Alpine 11 Carlos Sainz Ferrari 12 Pierre Gasly Alpha Tauri 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 17 Nicholas Latifi Williams 18 Mick Schumacher Haas 19 Nikita Mazepin Haas 20 Sergio Pérez Red Bull

Mañana la carrera del GP de Gran Bretaña. Mañana sí que será la carrera real, con todas las vueltas completas, y partiendo en el mismo orden que han terminado hoy en la carrera al esprint.