GP de Gran Bretaña de F1 2021: Resultados de la clasificación

Comienza un fin de semana muy atípico, casi revolucionario en cuanto al formato. Ya sabes que este año se van a probar algunas novedades en dos ocasiones. Una de las fechas elegidas es aquí, en el GP de Gran Bretaña de F1 2021. Hoy se disputan los entrenamientos libres 1 y la clasificación. Sí, la clasificación el viernes, no estás soñando. El motivo es que se va a probar mañana, tras los entrenamientos libres 2, una novedad: la carrera al sprint.

Es decir, hoy se clasifican para determinar el orden de salida de mañana en esa otra minicarrera. Y según cómo terminen en esa carrera al esprint, así se constituirá la parrilla de salida para la carrera. Además, el que termine primero en este esprint no solo consigue salir en pole el domingo, también suma 3 puntos al campeonato del mundo, con 2 puntos para el segundo y 1 punto para el tercero. Por otro lado, tanto la carrera, como la clasificación, así como las dos sesiones de libres siguen teniendo el formato habitual. Solo hay una diferencia, y es que al ser la clasificación el viernes, los pilotos podrán elegir neumáticos de salida para el domingo, y no estarán condicionados a los que usaron en Q3 como ocurría con el Top10 previamente…

Aquí se ha conocido que algunos equipos han introducido algunas novedades. Las más destacables son las de Mercedes, que traen al GP de Gran Bretaña algunas mejoras para ayudar a Hamilton en casa. Sin embargo, visto los tiempos no parece que hayan dado un salto demasiado grande, y va a estar cara la carrera para este fin de semana. Más aún si se tiene en cuenta los riesgos que pueden correr en la carrera al esprint de mañana. Por otro lado, ya que he hablado de novedades, también destacar el cambio del chasis y motor para Esteban Ocon, que ha tenido un bajón de rendimiento y tratarán de ver si era por algún motivo relacionado con esto o simplemente es por una mejora de Fernando Alonso.

Creo que la clasificación ha dejado muchos héroes, pero hay que destacar a George Russell, que ha logrado meterse con el Williams nuevamente entre los diez primeros. Impresionante el inglés que apunta al asiento de Mercedes, pese a que a Lewis no le guste nada. Nuevamente en Q3. Una auténtica machada que su público ha agradecido con los gritos del público asistente. Por otro lado, los británicos están contentos por partida doble, ya que ha estado apretado, pero finalmente saldrá primero Lewis Hamilton. Sin embargo, cuidado que mañana está todo por decidir en el esprint, que será el que realmente dará la posición de salida para el domingo.

Resultados de los entrenamientos libres 1

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Max Verstappen Red Bull 1’27″05 2 Lando Norris McLaren 1’27″814 3 Lewis Hamilton Mercedes 1’27″815 4 Charles Leclerc Ferrari 1’27″828 5 Valtteri Bottas Mercedes 1’27″897 6 Carlos Sainz Ferrari 1’27″923 7 Sebastian Vettel Aston Martin 1’28″062 8 Sergio Pérez Red Bull 1’28″163 9 Daniel Ricciardo McLaren 1’28″211 10 Esteban Ocon Alpine 1’28″415 11 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’28″449 12 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’28″600 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’28″827 14 Fernando Alonso Alpine 1’28″873 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’29″220 16 Nicholas Latifi Williams 1’29″227 17 Mick Schumacher Haas 1’29″227 18 Lance Stroll Aston Martin 1’29″597 19 Nikita Mazepin Haas 1’29″808 20 George Russell Williams 1’29″857

Resultados de la clasificación

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’26″134 2 Max Verstappen Red Bull 1’26″209 3 Valtteri Bottas Mercedes 1’26″328 4 Charles Leclerc Ferrari 1’26″828 5 Sergio Pérez Red Bull 1’26″844 6 Lando Norris McLaren 1’26″897 7 Daniel Ricciardo McLaren 1’26″899 8 George Russell Williams 1’26″971 9 Carlos Sainz Ferrari 1’27″007 10 Sebastian Vettel Aston Martin 1’27″179 11 Fernando Alonso Alpine 1’27″245 12 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’27″273 13 Esteban Ocon Alpine 1’27″340 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’27″617 15 Lance Stroll Aston Martin 1’27″665 16 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’28″043 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’28″062 18 Nicholas Latifi Williams 1’28″254 19 Mick Schumacher Haas 1’28″728 20 Nikie Mazepin Haas 1’29″051

Mañana más detalles con los entrenamientos libres 2, que serían en el sitio de los FP3 habituales, así como la emocionante carrera al esprint. Puede pasar de todo, y algunos no querrán arriesgar, otros lo darán todo porque no tienen nada que perder. Y veremos si los que no arriesgan terminan saliendo muy atrás en parrilla el domingo, lo que les puede complicar la remontada aunque tengan más ritmo e incluso tener toques en la salida…