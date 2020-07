GP de Hungría de F1 2020: Resultados de la carrera

Ayer vimos que, en clasificación del GP de Hungría de F1 2020, tanto los Mercedes como los Racing Point no tenían rival. Hoy con la pista mojada al comienzo hubo algo de desconcierto y algunas posiciones variaron con todo el caos que este tipo de condiciones cambiantes suelen aportar. Las estrategias y la elección de neumáticos se han hecho clave. De hecho, los dos Haas sorprendían al salir con neumático de seco. Por unos instantes estuvieron muy arriba por esta decisión, pero conforme pasaba la carrera todo ha ido más o menos ordenándose conforme el rendimiento y ya en seco.

Nuevamente Lewis Hamilton ha sido el ganador de esta carrera, seguido de un Max Verstappen que ha tenido algunos problemas en la vuelta cuando se dirigía a la parrilla, llegándose a salir por las condiciones de la pista e impactando contra la barrera, con la que ha roto su ala delantera. Pese a eso, Red Bull ha hecho un gran trabajo para que tome la salida en perfectas condiciones y que pueda conseguir terminar en segunda posición tras Hamilton. Recuerda que la clasificación de los Red Bull ayer no fue de lo mejor, llegando a estar fuera del Top3. Algo asombroso, ya que incluso sus rivales creían que en este circuito estarían delante, ya que sus características se adaptan bien a su coche. Pero no parece que fuera así con lo visto en esta clasificación…

Lance Stroll hizo ayer algo a lo que no nos tiene acostumbrados, y es hacer una buena vuelta y poner el coche en P3. Hoy no ha podido mantener su posición y ha quedado en P4. Su compañero de equipo ha tenido más problemas y no ha podido seguirle el ritmo. Sergio Pérez no ha podido pasar de la P7. Raro también teniendo en cuenta que por lo general siempre tiene mejor ritmo que Stroll. ¿Le estará afectando el hecho de que Racing Point pueda prescindir de él el próximo año y meter a Sebastian Vettel?

Hoy no ha sido el día de McLaren, creo que todos sus fans esperaban algo más de ellos visto lo visto en las dos anteriores carreras. Pero la verdad es que la estrategia y los obstáculos que se les han presentado hoy no han ayudado. Nos quedamos con algunas de las luchas que hemos visto, especialmente cómo le ha tirado el coche Carlos Sainz al Ferrari de Charles Lecerc. Eso le ha valido para obtener la P10, la última plaza con punto.

Sebastian Vettel esta vez ha tenido más ritmo y ha conseguido acabar en P6. A los que no le fue tan bien aquí fue a los Williams.Ambos han tenido muchos problemas y han acabado los últimos, especialmente Latifi, que terminó doblado (+5 vueltas). Y eso que ayer los de Grove hicieron una de sus mejores clasificaciones en este circuito, entrando ambos en Q2.

Resultados de la carrera

[nextpage]

–,–,–,–,–

Posición,Piloto,Equipo,Tiempo, Vueltas

1, Lewis Hamilton, Mercedes, 1:36:12″473, 70

2, Max Verstappen, Red Bull, +8″702, 70

3, Valtteri Bottas, Mercedes, +9″452, 70

4, Lance Stroll, Racing Point, 7″570, 70

5, Alexander Albon, Red Bull, +78″316, 70

6, Sebastian Vettel, Ferrari, +1 vuelta, 69

7, Sergio Pérez, Racing Point, +1 vuelta, 69

8, Daniel Ricciardo, Renault, +1 vuelta, 69

9, Kevin Magnussen, Haas, +1 vuelta, 69

10, Carlos Sainz, McLaren, +1 vuelta, 69

11, Charles Leclerc, Ferrari, +1 vuelta, 69

12, Daniil Kvyat, Alpha Tauri, +1 vuelta, 69

13, Lando Norris, McLaren, +1 vuelta, 69

14, Esteban Ocon, Renault, +1 vuelta, 69

15, Romain Grosejan, Haas, +1 vuelta, 69

16, Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, +1 vuelta, 69

17, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, +2 vueltas, 68

18, George Russell, Williams, +2 vueltas, 68

19, Nicholas Latifi, Williams, +5 vueltas, 65

20, Pierre Gasly, Alpha Tauri, Retirado

[/nextpage]

Ahora toca una semana de descanso de Fórmula 1. El próximo fin de semana no habrá ninguna carrera, aunque si hay alguna noticia interesante te la contamos como siempre en AM. Ya sabes que la F1 regresará con más acción el fin de semana del 2 de agosto, con el GP de Gran Bretaña en Silverstone. Allí se van a disputar dos carreras, esta sería la primera y al siguiente fin de semana una nueva ronda en el circuito haciéndola coincidir con el aniversario de este circuito y dándole un nombre especial…