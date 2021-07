GP de Hungría de F1 2021: Resultados de la clasificación

El sol ha pegado fuerte en el circuito de Hungaroring. La sesión de entrenamientos libres 3 y la clasificación del GP de Hungría de F1 2021 se han disputado con unas temperaturas muy altas en el asfalto, y parece que mañana podrían ser incluso superiores. La lluvia no parece que vaya a hacer acto de presencia, aunque aún no se puede descartar nada. Hoy también ha soplado el viendo, aunque no ha sido el mayor problema. Las críticas han ido dirigidas a la inconsistencia de los neumáticos. Varios pilotos se han quejado de ellos, entre otros Fernando Alonso y Max Verstappen.

El campeón español ha estado haciendo tiempos muy buenos y colándose incluso en la 5º posición en la Q2. Sin embargo, tras pasar el corte de la Q3 se ha quedado 9º. ¿Motivo? La inconsistencia de los neumáticos Pirelli como él mismo ha comentado ante los micrófonos al bajarse del coche. «La inconsistencia de los neumáticos es alucinante», comentaba Alonso, ya que en la Q2 ha tenido unos súper buenos, mientras en la Q3 le ha tocado un juego súper malo…

No obstante, la peor parte se la ha llevado Carlos Sainz, que también estaba haciendo tiempazos para colarse entre los 10 primeros hoy, pero en la Q2 veía cómo tras perder la parte trasera en una de las curvas se iba directo a impactar contra la barrera de neumáticos. Ha intentado regresar, pero el ala delantera estaba rota y se le ha metido bajo el coche, quedándose sin dirección. Tampoco se sabía si las suspensiones o la caja de cambios podían estar rota, así que finalmente ha dado por finalizada la sesión ahí. Mañana saldrá el 15º y tocará remontar en un circuito donde adelantar no es nada fácil. Será complicado este GP de Hungría para ambas representaciones españolas, ya que Fernando Alonso, dado el ritmo de carrera de Alpine, tendrá que hacerlo todo perfecto para mantenerse con coches más rápidos detrás…

Además de Sainz, otro de los pilotos con más problemas ha sido Mick Schumacher, el joven piloto de Haas ha estrellado su coche en la sesión de libres 3 y no han tenido tiempo para tener el coche a tiempo para la clasificación del GP de Hungría. Por tanto, no ha podido rodar.

Lewis Hamilton saldrá desde la pole en el GP de Hungría, consigue además su pole 101, tras hacer la 100 en España. Tras él saldrá Valtteri Bottas, ya que ambos Mercedes se han mostrado superiores a Red Bull en este trazado. Red Bull no ha estado cómodo, veremos si mañana en carrera con neumáticos blandos pueden atacar en la salida, ya que el británico saldrá con un compuesto más duro.

Resultados de los libres 3

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’16″826 2 Max Verstappen Red Bull 1’16″914 3 Valtteri Bottas Mercedes 1’17″055 4 Carlos Sainz Ferrari 1’17″497 5 Charles Leclerc Ferrari 1’17″497 6 Lando Norris McLaren 1’17″772 7 Sergio Pérez Red Bull 1’17″917 8 Daniel Ricciardo McLaren 1’17″942 9 Fernando Alonso Alpine 1’17″992 10 Lance Stroll Aston Martin 1’18″050 11 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’18″115 12 Esteban Ocon Alpine 1’18″174 13 Sebastian Vettel Aston Martin 1’18″235 14 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’18″461 15 Kimi Räikkönen Alfa Romero 1’18″683 16 George Russell Williams 1’18″794 17 Nicholas Latifi Williams 1’18″821 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’19″113 19 Mick Schumacher Haas 1’19″406 20 Nikita Mazepin Haas 1’19″933

Resultados de la clasificación

Es posible que la inconsistencia de los Pirello haya determinado la parrilla de mañana, con pilotos fuera de sus posiciones… o a no a la distancia habitual de su compañero de equipo en condiciones normales.

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’15″419 2 Valtteri Bottas Mercedes 1’15″734 3 Max Verstappen Red Bull 1’15″840 4 Sergio Pérez Red Bull 1’16″421 5 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’16″483 6 Lando Norris McLaren 1’16″489 7 Charles Leclerc Ferrari 1’16″496 8 Esteban Ocon Alpine 1’16″653 9 Fernando Alonso Alpine 1’16″715 10 Sebastian Vettel Aston Martin 1’16″750 11 Daniel Ricciardo McLaren 1’16″871 12 Lance Stroll Aston Martin 1’16″893 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’17″564 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’17″583 15 Carlos Sainz Ferrari — 16 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’17″919 17 George Russell Williams 1’17″944 18 Nicholas Latifi Williams 1’18″036 19 Nikita Mazepin Haas 1’18″922 20 Mick Schumacher Haas ..

Mañana más con la carrera del GP de Hungría. Va a estar interesante, un circuito muy corto, con muchas curvas, y complicado. Podría haber toques en la salida y en algún que otro momento de la carrera… Con lluvia o sin ella estará divertido.