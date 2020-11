GP de Imola de F1 2020: Resultados de la carrera

Día de carrera finalizado en este GP de Imola de F1 2020 en este fin de semana tan corto con solo una única sesión de entrenamientos libres. Lo que no ha cambiado es la superioridad de los Mercedes, con victoria para Lewis Hamilton que ha podido aprovechar los problemas en el coche de su compañero de equipo para ponerse líder y hacer nuevamente otra victoria. Valtteri Bottas ha tenido bastantes problemas con la aerodinámica, de hecho, se ha salido varias veces en algunas curvas por dichos problemas, algo que también ha aprovechado Max Verstappen para ponerse delante de él.

Max parecía encaminado a terminar segundo, justo tras el Mercedes de Hamilton, pero también ha tenido un pinchazo de su neumático trasero que lo ha catapultado hasta la grava y ha tenido que abandonar la carrera. Así que el holandés no ha podido transformar los problemas de Valtteri en un gran resultado para Red Bull. Valtteri Bottas finalmente ha podido recuperar esa segunda plaza perdida, pero no ha tenido una carrera tranquila… una pena que no pueda transformar sus poles en victorias.

También destacar los problemas que ha tenido George Russell. El joven británico está haciendo unas carreras muy buenas, con puestos en la clasificación que son extraordinarios. Además, ya ha conseguido estar en posiciones muy buenas en carrera e incluso estar palpando los puntos. Pero esta vez no ha tenido la misma suerte. Cuando iba 10º, una posición magnífica, ha cometido un error cuando ha salido el SC. Al acelerar con los neumáticos aún a baja temperatura se le ha ido el coche y lo ha destrozado. Una lástima, la verdad. Él también sabía que era un mal momento para errores, de hecho ha permanecido en el suelo con la cabeza baja y pidiendo a los comisarios que lo dejasen en paz…

Gran carrera también de Daniel Ricciardo no consiguió una buena plaza en clasificación como la que hemos visto en otros GPs donde ha estado muy arriba. En esta ocasión, en el GP de Imola, partía desde una posición más retrasada. Pero ha conseguido aprovechar todas las oportunidades para escalar hasta la posición 3. Otro podio del piloto y para el equipo Renault.

En cuanto a los McLaren, la verdad es que no ha sido su carrera- Han estado algo menos fuertes que en otras ocasiones, no obstante, ambos han terminado en los puntos. También un gran resultado de Charles Leclerc, que ha posicionado el Ferrari justo tras Ricciardo. No tan bien le ha ido a Sebastian Vettel, que estaba teniendo una gran carrear y llegando a estar casi rozando el podio hoy. Pero al entrar en una de las paradas, el equipo de Maranello ha hecho un cambio de neumáticos realmente pésimo, quitándole todas las posibilidades. Al final ha podido ser solo P13. Su toque del principio y su ala delantera dañada tampoco han contribuido mucho.

Ayer vimos cómo Pierr Gasly hacía una P4 en clasificación, hoy no ha tenido tanta suerte y ha tenido que retirarse por el incidente al principio de la carrera. Pero su compañero, el ruso Kvyat, ha podido tomar la buena racha del equipo B de las bebidas energéticas para terminar en la misma posición desde la que partía Gasly. Increíble el resultado de Alpha Tauri aquí.

Mal también por Lance Stroll, el piloto comete demasiados errores para ser un piloto de F1, y hoy se ha llevado por delante a uno de sus mecánicos al entrar en el pit stop. Y eso que no tenía que apurar tanto debido la situación de carrera como para poner en peligro la integridad de una persona… Sus mecánicos se han llevado las manos a la cabeza, y no es para menos. Espero que el mecánico esté bien y se pueda recuperar.

Y colorían colorado… Mercedes ha ganado. El campeonato de constructores de F1 2020 se ha decidido en el GP de Imola, ya es del equipo de la estrella. Su superioridad es tal que no habrá que esperar a la última carrera. Ya nadie le podrá arrebatar el mundial. Este equipo Mercedes hace historia la conseguir su 7º campeonato consecutivo.

Resultados de la carrera

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes — 2 Valtteri Bottas Mercedes +5″783 3 Daniel Ricciardo Renault +14″320 4 Daniil Kvyat Alpha Tauri +15″141 5 Charles Leclerc Ferrari +19″111 6 Sergio Pérez Racing Point +19″652 7 Carlos Sainz McLaren +20″230 8 Lando Norris McLaren +21″131 9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +22″224 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +26″398 11 Nicholas Latiffi Williams +27″135 12 Romain Grosjean Haas +21″935 13 Sebastian Vettel Ferrari +38″453 14 Lance Stroll Racing Point +29″163 15 Alexander Albon Red Bull +57″184 16 George Russell Williams Retirado 17 Max Verstappen Red Bull Retirado 18 Kevin Magnussen Haas Retirado 19 Esteban Ocon Renault Retirado 20 Pierre Gasly Alpha Tauri Retirado

Por último, recordar que aún quedan4 carreras en el calendario de F1 2020. Tras el GP de Imola vendrán los que faltan, comenzando por el GP de Turquía. Eso será el 15 de noviembre, por lo que el próximo fin de semana será de descanso…