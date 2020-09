GP de Italia de F1 2020: Resultados de la carrera

No te frotes los ojos al ver la tabla de resultados del GP de Italia de F1 2020. La carrera de Monza ha sido una locura como suele gustar tanto a los aficionados. Ha habido de todo, Safety Car, bandera roja, la resalida, accidentes, problemas mecánicos, sanciones varias, juego de estrategias, adelantamientos, y un resultado final que nadie esperaba, con nuevas caras en el podio y que no han sido ni los Mercedes, ni tampoco los Red Bull.

Vayamos por partes, y es que tras la salida, los primeros hechos destacables que hemos visto es el problema de Sebastian Vettel. Su Ferrari tenía problemas con los frenos, llegando a salir fuego de ellos y viéndose obligado a retirarse en los primeros compases de la carrera. Todo esto en casa de los de Maranello, «ante» su afición. Pero la mala suerte no se iba a quedar ahí para el equipo Ferrari, y es que momentos después se producía un fortísimo accidente de Charles Leclerc al salirse en una de las curvas. Sin consecuencias para el piloto, pero dejando al os dos coches rojos fuera de carrera…





Otro de los primeros perjudicados también fue el Haas, otro de los motorizados por Ferrari. Parecía que no era el día para ellos. El piloto nórdico tenía que aparcar el coche en una de las escapatorias con problemas. Quedaban 17 coches en pista, y todo eso ha hecho que el Safety Car, y bandera roja mientras reparaban las protecciones donde impactaba Leclerc, impulsara a los equipos a tomar decisiones precipitadas, llamando a boxes a sus pilotos. Pues bien, tanto Antonio Giovinazzi como Lewis Hamilton eran de los primeros en entrar y lo hacían cuando había luz roja y no se podía entrar. Eso les ha costado una sanción: drive through (entrar en el pitlane, parar 10 segundos y salir). Con lo que Hamilton perdía su liderato…

Por cierto, tampoco ha sido el día de Mercedes, ya que además de ese problema con Hamilton, Valtteri Bottas que podía haber tomado el relevo también había tenido problemas en la salida y había sido superado, complicándose su carrera. Finalmente solo ha podido ser P5. Mientras que Hamilton ha caído atrás y por ritmo ha podido remontar, pero no ha pasado de la P7.

Los Red Bull tampoco han estado ahí para aprovechar toda esta debacle. Alexander Albon ha sido 15º y ha sido el único representante del equipo de bebidas energéticas, ya que Max Verstappen también se ha retirado…

¿Entonces? Pues la verdad es que la victoria se la ha llevado Pierre Gasly con su Alpha Tauri. Un «Toro Rosso» ha vuelto a ganar en un GP de Italia tras la victoria de este equipo en manos de Vettel hace unos años. Y compartiendo lo más alto del podio ha estado Carlos Sainz, que ha dejado su mala suerte atrás para poder ser segundo a solo 0.4 segundos de la victoria. Nuevo podio compartido con Gasly desde Brasil 2019. Tras Sainz ha quedado Lance Stroll, seguido de Lando Norris en P4. Un grandísimo resultado para McLaren en el GP de Italia.

¡Seguro que se me olvidan muchos detalles, puesto que ha sido todo una gran locura! Pero bienvenida sea para dar emoción y que no sean carreras de dormirse…

Resultados de la carrear

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Pierre Gasly Alpha Tauri 1:47:06″056 2 Carlos Sainz McLaren +0″415 3 Lance Stroll Racing Point +3″358 4 Lando Norris McLaren +6″000 5 Valtteri Bottas Mercedes +7″108 6 Daniel Ricciardo Renault +8″391 7 Lewis Hamilton Mercedes +17″245 8 Esteban Ocon Renault +18″691 9 Daniil Kvyat Alpha Tauri +22″208 10 Sergio Pérez Racing Point +23″224 11 Nicholas Latiffi Williams +32″876 12 Romain Grosjean Haas +35″164 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +36″312 14 George Russell Williams +36″593 15 Alexander Albon Red Bull +37″533 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +55″199 17 Max Verstappen Red Bull Retirada 18 Charles Leclerc Ferrari Retirada 19 Kevin Magnussen Haas Retirada 20 Sebastian Vettel Ferrari Retirada

La próxima carrera ya sabes que será la próxima semana. Este calendario atípico de F1 2020 seguirá con la carrear italiana del GP de la Toscana, en el circuito de Mugello. Así que no se marchan lejos. Veremos cómo se comportan los monoplazas en este nuevo circuito del que no hay referencias de otros años. Ojalá sea tan emocionante como este, puesto que no se si más es posible… Creo que éste ha sido una de las mejores carreras junto con la primera de la temporada, en el GP de Austria.

P.D.: ¡Chao Williams! El apellido se despide de la F1 y lo hace en una cita donde han conseguido una merecida P11 y P14.