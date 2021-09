GP de Italia de F1 2021: Resultados de la carrera al sprint

Hoy se disputó la segunda sesión de entrenamientos libres 2 en este cambio de formato para este GP de Italia de F1 2021. En ellos no hay demasiado que destacar, salvo el accidente de Carlos Sainz, que perdió el control de su Ferrari e impactó contra las barreras de forma bastante violenta. Afortunadamente no le ha ocurrido nada al piloto madrileño y su coche se ha podido restaurar antes de la carrera al sprint, ya que la parte dañada era la delantera.

En cuanto a la clasificación o carrera al sprint, lo cierto es que no ha habido demasiados adelantamientos, ya que es muy complicado adelantar aquí en Monza. Mañana, en la carrera del GP de Italia se espera más de lo mismo, pocos adelantamientos, incluso con el DRS no te puedes acercar demasiado al de delante en la parabólica para luego cogerlo en la línea de meta. La mayoría de las posiciones se cambiarán durante la salida y por estrategias.

Valtteri Bottas salía ayer en la pole, siendo el más rápido sin rebufo. Lewis Hamilton no tuvo un buen día, y con rebufo no pudo superar a su compañero de equipo. Pero la actuación del británico hoy ha sido aún más nefasta. Él solo se ha metido en serios problemas en su salida, ya que ha salido bastante mal, perdiendo varias posiciones. No solo se le ha escapado Max Verstappen, sino que mañana tendrá por delante a unos incómodos McLaren con mucha velocidad, así como 3 puntos menos que ha perdido en su lucha por el mundial. Max Verstappen saldrá mañana primero, con todo el terreno despejado y se queda 5 puntos por delante.

Carlos Sainz ha perdido la posición con su compañero de equipo en la salida. En cambio, Fernando Alonso no solo ha mantenido posición, sino que ha logrado ganar dos posiciones. Salía 13 y ha cruzado la línea de meta tras las 18 vueltas en P11. Con la sanción de Bottas por cambiar motor aquí en el GP de Italia, mañana saldrá 10º. Gran actuación del bicampeón español que vuelve con mucha hambre y demostrando que no está tan viejo. Es más, se ha elegido como momento de esta carrera al sprint su adelantamiento a Vettel.

Pierre Gasly es el mayor perjudicado de hoy, ya que salía muy bien, e incluso podría haber terminado delante de Hamilton hoy, pero se toca con el McLaren de Ricciardo tras la primera curva y su alerón delantero queda descolgado de un lado, rozando y quedando bajo la rueda delantera, perdiendo la dirección e impactando contra las barreras.

Destacar también el toque de Tsunoda con Kubica, que ha terminado con trompo del piloto polaco. Y la pasada de Pérez a Stroll saltándose la primera chicane. Después el mexicano le ha tenido que devolver la posición, aunque finalmente ha podido pasarle nuevamente de forma limpia.

Resultados de los libres 2

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’23″246 2 Valtteri Bottas Mercedes 1’23″468 3 Max Verstappen Red Bull 1’23″662 4 Sergio Pérez Red Bull 1’23″917 5 Esteban Ocon Alpine 1’24″263 6 Robert Kubica Alfa Romeo 1’24″280 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’24″502 8 Fernando Alonso Alpine 1’24″539 9 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’24″654 10 Lando Norris McLaren 1’24″655 11 Charles Leclerc Ferrari 1’24″770 12 Daniel Ricciardo McLaren 1’24″775 13 Nicholas Latifi Williams 1’24″805 14 George Russell Williams 1’25″083 15 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’25″422 16 Nikita Mazepin Haas 1’25″729 17 Lane Stroll Aston Martin 1’25″763 18 Sebastian Vettel Aston Martin 1’25″935 19 Mick Schumacher Haas 1’26″012 20 Carlos Sainz Ferrari 1’26″124

Resultados de la clasificación al sprint

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Max Verstappen Red Bull +2″325 2 Daniel Ricciardo McLaren +14″534 3 Lando Norris McLaren +18″835 4 Lewis Hamilton Mercedes +20″011 5 Charles Leclerc Ferrari +23″442 6 Carlos Sainz Ferrari +27″952 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +31″089 8 Sergio Pérez Red Bull +31″680 9 Lance Stroll Aston Martin +36″671 10 Fernando Alonso Alpine +39″795 11 Sebastian Vettel Aston Martin +41″177 12 Esteban Ocon Alpine +43″373 13 Nicholas Latifi Williams +45″977 14 George Russell Williams +46″821 15 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +49″977 16 Nikita Mazepin Haas +62″599 17 Mick Schumacher Haas +65″096 18 Robert Kubica Alfa Romeo +1’22″530 19 Pierre Gasly Alpha Tauri Retirado 20 Valtteri Bottas Mercedes 27’54″078*

Mañana la carrera, con su formato habitual. Veremos cómo termina la cosa, pero Verstappen lo tiene muy bien para salir del GP de Italia con un buen zarpazo al mundial si todo sale bien. Lewis Hamilton sale 4º tras quedar hoy quinto, pero deberá tomar muchos riesgos si quiere podio, y eso no es lo ideal…