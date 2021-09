GP de Italia de F1 2021: Resultados de la carrera

Monza es un circuito donde es muy complicado adelantar, no porque no haya rectas, que las hay, sino porque sus curvas rápidas hacen que sea complicado ir demasiado cerca del coche de delante con la actual aerodinámica. Algo que se espera que cambie para el año próximo, pero que en el GP de Italia de F1 2021 parece que ha sido un pequeño adelanto de lo que está por llegar, ya que ha habido bastantes adelantamientos aquí. Es cierto que se lo han tenido que trabajar, y que solo han adelantado aquellos coches que tenían una superioridad notable por neumáticos o por rendimiento.

Fantástico el trabajo de McLaren aquí. Los de Woking ya hicieron una gran actuación el pasado año, cuando Carlos Sainz llegó a terminar en el podio. Este año, con motor Mercedes, también les ha ido muy bien. Ya en clasificación apuntaban maneras, y en la clasificación al sprint de ayer también se mostraron muy fuertes, sin que Hamilton pudiese adelantar a Norris en 18 vueltas. Daniel Ricciardo ha terminado primero, se ha llevado una merecida victoria. Lando Norris ha terminado justo detrás, en segunda posición, para hacer un gran doblete para McLaren y dar un empujón al mundial de constructores.

Carlos Sainz no ha tenido tanta suerte como con McLaren. Los Ferrari no eran tan competitivos aquí, pese a eso, han terminado a las puertas del podio. Charles Leclerc ha terminado 4º tras la sanción de Pérez (por adelantar por fuera y no devolverle la posición a Leclerc), y Carlos Sainz no ha podido salvar el gap de 5 segundos para beneficiarse por la sanción, por lo que finalmente ha terminado 6º. Buenos puntos para los de Maranello en casa. Seguro que los tifosi se van contentos, puesto que la carrera del GP de Italia parecía mucho más complicado de lo que finalmente ha sido.

En el caso de Fernando Alonso, ha podido recuperar otras dos posiciones en la salida, que tras las que ya recuperó ayer lo ha hecho pasar del 13 en clasificación, a salir el 10º en carrera hoy y terminar el 8º, sumando importantes puntos. Aún podría escalar una posición más y hacer 7º. Pero eso no se sabrá hasta pasadas unas horas. Parece que Lance Stroll ha adelantado con banderas amarillas y va a ser investigado por los comisarios esta tarde. Si deciden sancionarlo tras su declaración, es probable que Alonso gane un peldaño más.

Pero creo que ni Fernando, ni Lando, ni Carlos, ni siquiera Ricciardo, o la remontada impresionante de Bottas ha sido lo más comentado. Si hubiera que destacar algo clave es el incidente de carrera entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Ambos, tras una mala parada, se han encontrado casi en paralelo en pista. Y en la primera chicane se han enganchado y han terminado fuera. Hamilton no dejaba demasiado espacio a Verstappen, que cogía la salchicha empujando su coche contra el de Hamilton. Al rozar las ruedas traseras, el coche de Max se ha montado encima del coche de Lewis. De no ser por el halo, Hamilton podría haber terminado mal, ya que la rueda y parte del fondo plano de Verstappen se han rozado en el casco. Y, aunque están investigando el incidente, es probable que no haya sanción para ninguno de los dos (sería lo más justo, ambos han terminado con 0 puntos hoy, y ese es el castigo).

Un accidente histórico que traerá mucha cola… Si ya saltaban chispas entre ambos tras lo ocurrido en el GP de Gran Bretaña, o tras lo de Hungría, ahora se agrega más gasolina al fuego. Veremos cómo termina todo. De momento, el mundial sigue igual por arriba, con Max liderando con 226.5 puntos y Lewis con 221.5.

Resultados de la carrera

#8211; #8211; – – – Posición Piloto Equipo Tiempo Vueltas 1 Daniel Ricciardo McLaren 1:21:54″365 53 2 Lando Norris McLaren +1″747 53 3 Valtteri Bottas Mercedes +4″921 53 4 Charles Leclerc Ferrari +7″309 53 5 Sergio Pérez Red Bull +8″723 53 6 Carlos Sainz Ferrari +10″535 53 7 Lance Stroll Aston Martin +15″804 53 8 Fernando Alonso Alpine +17″201 53 9 George Russell Williams +19″742 53 10 Esteban Ocon Alpine +20″868 53 11 Nicholas Latifi Williams +23″743 53 12 Sebastian Vettel Aston Martin +24″621 53 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +27″216 53 14 Robert Kubica Alfa Romeo +29″769 53 15 Mick Schumacher Haas +51″088 53 16 Nikita Mazepin Haas – Retirado 17 Lewis Hamilton Mercedes – Retirado 18 Max Verstappen Red Bull – Retirado 19 Pierre Gasly Alpha Tauri – Retirado 20 Yuki Tsunoda Alpha Tauri – Retirado

La próxima carrera será en Sochi, el GP de Rusia que llega tras este GP de Italia tan emocionante. Otra carrera donde Bottas va excepcionalmente bien. Veremos si el finlandés vuelve a hacer una fantástica actuación como la del GP de Italia… Pero eso será dentro de dos semanas, ya que el fin de semana que viene la Fórmula 1 descansa.