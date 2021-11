GP de México de F1 2021: Resultados de la carrera

Interesante y magnífica carrera la del GP de México de F1 2021, no solo por el circuito en sí y por la cálida afición, sino también por la carrera que comenzaba con una impresionante maniobra de Max Verstappen. El holandés partía desde la tercera plaza, no pudo meterse en la primera línea por culpa de la salida de pista de Checo y Tsunoda, que le obligaron a levantar. Por su parte, Checo, dado esa salida, tampoco pudo hacer un buen tiempo. Sin embargo, ambos han dado espectáculo hoy, que es el día importante cuando se reparten los puntos.

Max por su parte cogía el rebufo de Bottas, que partía en pole, y se emparejaba con él por la izquierda. Hamilton hacía lo propio por la derecha, pero la derecha era el interior de la curva, por lo que tenía que frenar antes. Verstappen frenó más tarde que ninguno en una de las mejores maniobras que se han visto esta temporada, poniéndose primero ya desde el comienzo para implementar un ritmo demoledor de principio a fin sin dejar que Hamilton se le acercase. Al final ha podido terminar primero, dando otro duro golpe al británico en la lucha por el mundial. Ahora ambos están a una mayor distancia. Max suma ya 312.5 puntos, mientras Lewis 293.5 puntos. Y quedan pocas carreras…

Lewis ha terminado segundo, pero por poco, ya que Checo se le ha acercado en las últimas vueltas y estaba con DRS, aunque finalmente no ha podido adelantarlo. El mexicano ha terminado en el podio ante su afición, siendo un momento muy emotivo para él y para sus compatriotas. Hamilton se le veía preocupado, no solo por la distancia de puntos y por no haber podido con Max, sino porque sabe que queda poco y que el ritmo de Red Bull es muy bueno, por lo que parece que se aleja el sueño de superar a Michael Schumacher con 7 mundiales… Y esta podría ser su última oportunidad para eso, ya que el año que viene todo cambiará.

Por otro lado, Mercedes se ha llevado otro golpe en el mundial de constructores. Red Bull ha sumado en este GP de México 477.5 puntos, mientras Mercedes está a 478.5 puntos. El motivo ha sido el accidente de Bottas en la salida, que se tocaba y se quedó con el coche vuelto en sentido contrario en pista. Por tanto, a partir de ahí se le ha complicado toda la carrera y ha terminado fuera de los puntos.

No obstante, cuidado, porque un cero de cualquiera de los dos contrincantes o de algunos de los escuderos, podría cambiarlo todo tanto para el mundial de pilotos como para el de constructores. Es probable que hasta la última carrera no se sepa quién ganará… Solo falta Brasil, Catar, Arabia Saudita y Abu Dabi…

Por otro lado, Carlos Sainz ha impuesto un ritmo muy bueno en carrera, aunque finalmente no ha podido alcanzar a Gasly. Además, le ha devuelto la posición a Charles Leclerc, que se la había cedido porque tenía más ritmo el madrileño para intentar dar caza al francés. Como finalmente no ha podido, Carlos le ha dejado paso al monegasco en un acto de compañerismo y espíritu de equipo. En cuanto a Fernando Alonso, se vio perjudicado en la salida por el accidente de Bottas al inicio, y lo ha tenido que esquivar por centímetros para no comérselo. También lo han tocado por detrás y ha tenido que salirse por el césped para evitar problemas. Pese a eso, ha realizado una buena carrera para terminar en 9º posición y con unos puntos importantes para él y para el equipo Alpie. Pese a eso, han perdido en su lucha particular con Alpha Tauri.

Resultados de la carrera

#8211; #8211; – – – Posición Piloto Equipo Tiempo Vueltas 1 Max Verstappen Red Bull 1:38:39″086 71 2 Lewis Hamilton Mercedes +16″55 71 3 Sergio Pérez Red Bull +17″752 71 4 Pierre Gasly Alpha Tauri +62″845 71 5 Charles Leclerc Ferrari +81″037 71 6 Carlos Sainz Ferrari +1 vuelta 70 7 Sebastian Vettel Aston Martin +1 vuelta 70 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 70 9 Fernando Alonso Alpine +1 vuelta 70 10 Lando Norris McLaren +1 vuelta 70 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 vuelta 70 12 Daniel Ricciardo McLaren +1 vuelta 70 13 Esteban Ocon Alpine +1 vuelta 70 14 Lance Stroll Aston Martin +2 vueltas 69 15 Valtteri Bottas Mercedes +2 vueltas 69 16 George Russell Williams +2 vueltas 69 17 Nicholas Latifi Williams +2 vueltas 69 18 Nikita Mazepin Haas +3 vueltas 68 19 Mich Schumacher Haas – Retirado 20 Yuki Tsunoda Alpha Tauri – Retirado

La próxima semana, justo el fin de semana del 14 de noviembre tras los cambios en el calendario de última hora, es el GP de Brasil, tras este GP de México. Además, allí van a probar la tercera y última carrera al sprint de este año. Así que habrá más oportunidades de adelantamientos…