GP de Mónaco de F1 2021: Resultados de los entrenamientos libres 1

Comienzan las sesiones de entrenamientos libres 1 y 2 del GP de Mónaco de F1 2021, que como es habitual se celebra en jueves en vez de los viernes. Un circuito complicado y donde los accidentes suelen suceder con bastante frecuencia dada la dificultad de la pista y lo cerca que están los muros en las calles de Monte Carlo. Ya en los entrenamientos libres se han visto sustos y salidas de más de uno, entre ellos Fernando Alonso.

El campeón español ha tenido un toque con una barrera de la última curva y eso le ha costado romper el ala delantera. No obstante, no ha sufrido grandes daños, ha podido volver al pitlane y entrar en boxes para que le revisaran que no había afectado a la dirección y cambiar el ala por otra unidad. En unos minutos ha podido volver a salir, por lo que no ha alterado demasiado el programa que tenían planeado, ni tampoco la cantidad de vueltas que ha podido dar, algo que es vital para ir cogiendo confianza. Y a él le hace más falta que al resto dado que no ha corrido en varios años.

Alpine no se está mostrando demasiado fuerte aquí. Al menos en las sesiones de entrenamientos libres de este jueves no lo han hecho, y todo pinta a que el sábado y domingo van a sufrir aquí. En principio no debería ser un circuito demasiado malo para ellos, pero visto lo visto se les está haciendo más cuesta arriba. Otros coches que generalmente están tras ellos parecen que están aquí delante, y eso no es bueno en un circuito en el que no se puede adelantar.

Red Bull parece muy fuerte aquí, y se espera que sean los favoritos. Pero ojo porque Mercedes también está muy bien. Va a ser una batalla muy bonita. Es más, podría ser una batalla a tres si se confirma mañana que Ferrari realmente está tan fuerte como se ha mostrado hoy. Ambos coches han quedado primero y segundo en la segunda sesión con muy buenos tiempos. Eso da esperanzas a los de Maranello, que podrían tener aquí uno de sus mejores GPs. Charles Leclerc ha terminado primero en el FP2 del GP de Mónaco y Carlos Sainz segundo, muy cerca. De hecho, el español había conseguido escalar a la primera posición antes que su compañero, pero finalmente le ha mejorado. Por cierto, un Leclerc que ha comenzado aquí con muchos problemas, pero que parece haberse repuesto de ellos…

Por cierto, algunos equipos han introducido pequeñas mejoras. La mayoría de ellos se han limitado simplemente a adaptar la aerodinámica con las configuraciones de más ala, para alta carga, pero algunos también han traído cosas. Por ejemplo, Honda ha mejorado la driveability de su motor. ¿Será suficiente para lograr batir a Mercedes? Veremos…

Resultados de los libres 1

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Sergio Pérez Red Bull 1’12″487 2 Carlos Sainz Ferrari 1’12″606 3 Max Verstappen Red Bull 1’12″648 4 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’12″929 5 Lewis Hamilton Mercedes 1’12″995 6 Valtteri Bottas Mercedes 1’13″131 7 Lando Norris McLaren 1’13″236 8 Sebastian Vettel Aston Martin 1’13″732 9 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’13″746 10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’14″081 11 Lance Stroll Aston Martin 1’14″090 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’14″106 13 Fernando Alonso Alpine 1’14″205 14 Nicholas Latifi Williams 1’14″268 15 Daniel Ricciardo McLaren 1’14″281 16 Esteban Ocon Alpine 1’14″320 17 Nikita Mazepin Haas 1’14″616 18 Mick Schumacher Haas 1’14″801 19 George Russell Williams 1’14″840 20 Charles Leclerc Ferrari 1’19″618

Resultados de los libres 2

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Charles Lerclerc Ferrari 1’11″684 2 Carlos Sainz Ferrari 1’11″796 3 Lewis Hamilton Mercedes 1’12″074 4 Max Verstappen Red Bull 1’12″081 5 Valtteri Bottas Mercedes 1’12″107 6 Lando Norris McLaren 1’12″379 7 Piere Gasly Alpha Tauri 1’12″498 8 Sergio Pérez Red Bull 1’12″708 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’12″746 10 Sebastian Vettel Aston Martin 1’12″982 11 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’13″065 12 Fernando Alonso Alpine 1’13″175 13 Lance Stroll Aston Martin 1’13″195 14 Esteban Ocon Alpine 1’13″199 15 Daniel Ricciardo McLaren 1’13″257 16 George Russell Williams 1’13″509 17 Nicholas Latifi Williams 1’13″593 18 Nikita Mazepin Haas 1’14″407 19 Mick Schumacher Haas 1’14″416 20 Yuki Tsnoda Alpha Tauri 1’14″829

Mañana descanso en este inusual formato del GP de Mónaco. Pero la acción volverá el sábado, con los habituales libres 3 y clasificación. Y ahí sí que será todo fuego real. Una clasificación súper importante dado que en este circuito adelantar es extremadamente complicado…