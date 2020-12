GP de Sakhir de F1 2020: Resultados de la carrera

Comenzaba el GP de Sakhir de F1 2020, el penúltimo de la temporada. Y lo hacía con los dos Mercedes nuevamente al frente, pese a la ausencia de Lewis Hamilton, que dio positivo por Covid-19 y lo sustituyó George Russell. Fue precisamente él el piloto del día, ya que el sábado quedó muy cerca de hacer la pole, a tan solo unas milésmimas de la vuelta más rápida. Y eso que era la primera vez que se subía a este Mercedes. Si eso te parece poco, en la salida consiguió imponerse y superar a Valtteri Bottas, y pudo liderar durante algunas vueltas la carrear. Pena todo el lío de neumáticos que hubo en el equipo alemán, cuando cambiaron los de neumáticos de coche y con los problemas que tuvieron con las gomas… De no ser por eso, quizás habría tenido la primera victoria de su carrera.

Pese a la buena actuación del GP de Sakhir, George Russell no se subirá al Mercedes en sustitución de Bottas. Así lo ha asegurado Toto Wolff. Bien, dicho esto, como sabes, la carrera no la ganaron los de la estrella, por esos problemas que he citado. Ni tampoco un Red Bull de Max Verstappen, ni Charles Leclerc que había posicionado su Ferrari a las puertas del podio. A ambos se los llevó por delante Sergio Pérez en la salida, y tuvieron que abandonar al irse contra el muro por los daños. Pese a eso, el Racing Point de Pérez no sufrió los mismos daños y pudo continuar en carrera, y lo cierto es que todo lo ocurrido no le vino nada mal al mexicano, ya que pudo ganar la carrera. Primera victoria de Pérez en años en la F1. Ha llegado aquí, en el GP de Sakhir, la que podría ser su penúltima carrera, ya que no parece tener equipo para el próximo año por lo que parece… A no ser que se haga algún anuncio oficial próximamente.

Una carrera movidita en la que pudieron también pescar en río revuelto otros pilotos. Por ejemplo, el segundo en el podio fue Esteban Ocon. El piloto franco-malagueño del equipo del rombo pudo terminar la carrear con un podio. Una gran noticia para el equipo galo, que termina así con unos buenos puntos de cara al campeonato de equipos. Además, tampoco le fue nada mal a su otro piloto, Daniel Ricciardo salía mucho más arriba que Ocon, en cambio, los acontecimientos de carrera hicieron que quedase por detrás. Ricciardo terminaría en P5, por tanto, tampoco está nada mal, y más puntos para el equipo francés.

Y el tercero en el podio fue Lance Stroll, que vuelve a hacer podio esta temporada con el Racing Point. Así que, creo que el resultado fue el soñado para el equipo de su padre, que tal vez ni soñaba hacer un resultado así para este GP. Por cierto, duro golpe en los puntos del campeonato de constructores del equipo rosa…

En cuanto a Carlos Sainz se quedó a las puertas del podio, en P4. Buena actuación del madrileño que también barría algunos puntos para Woking.

A falta de una carrear, el equipo Mercedes ya ganó el campeonato de constructores hace varias carreras, como ya sabes. Segundo va Red Bull con 282 puntos, tercero es Racing Point con 194, cuarto McLaren con 184, y quinto Renault con 172. Aún quedan 51 puntos por entregar en la próxima cita (25+25 y +1 de la vuelta rápida). Será complicado que alguno de los tres coches que aún tienen oportunidad de cambiar la jerarquía los consiga todos, pero aún podría variar alguna posición…

Resultados de la carrera

#8211; #8211; – – – Posición Piloto Equipo Tiempo Vueltas 1 Sergio Pérez Racing Point 1:31:15″114 87 2 Esteban Ocon Renault +10″518 87 3 Lance Stroll Racing Point +11″869 87 4 Carlos Sainz McLaren +12″580 87 5 Daniel Ricciardo Renault +13″330 87 6 Alexander Albon Red Bull +13″842 87 7 Daniil Kvyat Alpha Tauri +14″534 87 8 Valtteri Bottas Mercedes +15″389 87 9 George Russell Mercedes +18″556 87 10 Lando Norris McLaren +19″541 87 11 Pierre Gasly Alpha Tauri +20″527 87 12 Sebastian Vettel Ferrari +22″611 87 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +24″111 87 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +26″153 87 15 Kevin Magnussen Haas +32″370 87 16 Jack Aitken Williams +33″674 87 17 Pietro Fittipaldi Haas +36″858 87 18 Nicholas Latifi Williams – Retirado 19 Max Verstappen Ferrari – Retirado 20 Charles Leclerc Ferrari – Retirado

La próxima y última cita es la del GP de Abu Dhabi, el fin de semana próximo, el del 13 de diciembre. Por cierto, en ella tampoco participará Romain Grosjean por las secuelas del accidente, así que se despide de la temporada. En cuanto a Hamilton, falta ver qué dicen los médicos…