GP de Sakhir de F1 2020: Resultados de la clasificación

Segunda ronda en este circuito, esta vez la pista externa del GP de Sakhir de F1 2020 ha dejado una clasificación bastante interesante, ya que al ser un circuito tan corto en cuanto a tiempos, los resultados han estado extremadamente ajustados. Eso ha dado más intriga de cara a la clasificación, aunque finalmente los dos Mercedes han estado al frente nuevamente. Valtteri Bottas ha logrado la pole en ausencia de Lewis Hamilton. El finlandés se ha marcado un tiempo muy bueno, logrando ya su 16º pole en su carrera en Fórmula 1.

Por detrás de el George Russell, que con el otro Mercedes se ha quedado a solo 26 milésimas de la pole. El joven piloto ha intentado aprovechar la oportunidad de subirse a un Mercedes, y aunque en los libres ha estado al frente, en clasificación no ha podido con Valtteri. No obstante, ha estado muy cerca, y es un gran tiempo teniendo en cuenta que es su primera vez en un coche de la estrella, y siempre necesitas algo de adaptación al no ser idéntico a su Williams habitual. No me extrañaría que si lo dejasen unas cuantas citas más pudiera plantar cara a Bottas, visto lo visto aquí…

Tercero ha sido Max Verstappen, que ha quedado a 56 milésimas de la pole. Como él mismo ha comentado al terminar la carrera, esta vez ha quedado más cerca de la primera posición. Y eso ha sido debido a las características de este circuito. Sinceramente creía que podría dar la sorpresa aquí, y aprovechar esta oportunidad de este trazado, pero no ha podido ni así. Habrá que ver si mañana puede hacer algo en la salida o con la estrategia para intentar dar caza a los dos coches que tiene por delante. Seguro que va a dar guerra y lo intentará…

Charles Leclerc ha hecho una actuación extraordinaria aquí. Ha conseguido aupar al Ferrari a la 4º posición, lo que es un gran puesto de partida para mañana intentar quedar arriba. En cuanto a Carlos Sainz, ha podido entrar en Q3 y finalizar P8. Y eso gracias a un poco de picaresca. Según el piloto madrileño, ha usado algunos truquillos y algunos rebufos para quedar más arriba de lo que realmente podía aquí. Sin eso, se veía en posición 12 o 13. De hecho, su compañero de equipo, Lando Norris, no ha podido pasar el corte y ha caído en Q2, así que solo uno de los McLaren ha pasado… Malas noticias para los de Woking y los puntos para el mundial que aún puede cambiar.

Daniel Ricciardo no se ha mostrado satisfecho aquí. Recuerda que Renault es otro de los que se juegan mucho con los puntos que puedan lograr en estas últimas carreras. Según el piloto italo-australiano, tenían coche para estar en el Top5, pero finalmente se tendrá que conformar con un P7, ya que en su vuelta de clasificación decisiva ha tocado en exceso los pianos y eso ha hecho que su tiempo no haya sido del todo bueno. No obstante, ha estado mejor que su compañero de equipo, ya que el francomalagueño ha sido 11 en el GP de Sakhir.

Resultados de los entrenamientos libres 3

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Max Verstappen Red Bull 54″064 2 Valtteri Bottas Mercedes 54″270 3 Pierre Gasly Alpha Tauri 54″427 4 Esteban Ocon Renault 54″453 5 Lando Norris McLaren 54″606 6 Alexander Albon Red Bull 54″629 7 George Russell Mercedes 54″664 8 Sergio Pérez Racing Point 54″678 9 Lance Stroll Racing Point 54″693 10 Carlos Sainz McLaren 54″720 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 54″845 12 Daniil Kvyat Alpha Tauri 54″850 13 Charles Leclerc Ferrari 54″854 14 Daniel Ricciardo Ferrari 54″857 15 Sebastian Vettel Ferrari 54″858 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 55″171 17 Kevin Magnussen Haas 55″347 18 Nicholas Latifi Williams 55″493 19 Pietro Fittipaldi Haas 55″666 20 Jack Aitken Williams 55″670

Resultados de la clasificación

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Valtteri Bottas Mercedes 53″377 2 George Russell Mercedes 53″403 3 Max Verstappen Red Bull 53″433 4 Charles Leclerc Ferrri 53″613 5 Sergio Pérez Racing Point 53″787 6 Daniil Kyvat Alpha Tauri 53″906 7 Daniel Ricciardo Renault 53″957 8 Carlos Sainz McLaren 54″010 9 Pierre Gasly Alpha Tauri 54″154 10 Lance Stroll Racing Point 54″200 11 Esteban Ocon Renault 53″995 12 Alexander Albon Red Bull 54″026 13 Sebastian Vettel Ferrari 54″175 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 54″377 15 Lando Norris McLaren 54″693 16 Kevin Magnussen Haas 54″705 17 Nicholas Latifi Williams 54″796 18 Jack Aitken Williams 54″892 19 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 54″963 20 Pietro Fittipaldi Haas 55″426

Mañana la carrera, veremos si Georger Russel puede hacer algo para ganar la carrera, ya que tiene ganas. Hoy tras la clasificación se ha mostrado molesto por no haber podido lograr la pole y dice que mañana hará todo lo que esté en su mano para conseguir una primera victoria en F1. Eso sería todo un regalo para el joven piloto, algo que no puede lograr ahora con su Williams actual… También habrá que estar con otro ojo puesto en Max, y las luchas tras todos ellos, ya que aún hay puestos que decidir muy interesantes.