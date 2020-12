GP de Sakhir de F1 2020: Resultados de los entrenamientos libres

Ya está aquí el GP de Sakhir de F1 2020. Con algunas novedades, como que Hamilton no ha estado en el coche por su positivo en Covid-19, como os comentamos. Además, tampoco lo ha estado Romain Grosjean, por su terrible accidente en la pasada carrera. Aunque el francés sí que se ha dejado ver por el paddock, con las secuelas aún visibles con las vendas. Por cierto, un accidente que repitieron hasta la saciedad, algo que no ha sentado bien a la mujer del galo, y que Daniel Ricciardo también ha criticado. No es agradable que pongan una y otra vez un accidente así de grave. Vale que la realización lo ponga alguna vez para que se pueda apreciar lo que ha ocurrido, pero cuando se pasa de un límite es más morbo que información para el espectador…

El sustituto de Grosjean ya sabes que es Pietro Fittipaldi, y el de Hamilton es George Russell, que deja por esta carrera tu Williams en manos de Jack Aitken, para ponerse a los mandos del Mercedes. Y por cierto, no e ha ido nada mal. Ha conseguido quedar delante en los entrenamientos libres, lo que pinta bien. Veremos si en clasificación y carrera también logra superar a Valtteri Bottas o no. Desde luego es una gran oportunidad que se le ha planteado y no esperaba, y seguro que quiere dar lo mejor de sí para lucirse con el Mercedes…

En cuanto a la elección de Russell, no ha sentado bien a todos. Vandoorne, que es piloto reserva de Mercedes, se ha mostrado molesto porque no lo hayan elegido a él y hayan preferido traer a Russell desde Williams. Pero algún motivo habrán tenido los dirigentes para esa acción, tal vez porque querían ver a Russell con el Mercedes para tomar futuras decisiones, o tal vez porque consideraban que Vandoorne lleva suficiente tiempo fuera de la F1 como para estar algo oxidado.

Dicho esto, me falta comentar también otra noticia que se ha conocido, y es que Ferrari prescinde de Simone Resta. El que estaba a cargo de la ingeniería del chasis de Maranello se marchará rumbo a Haas a partir del 1 de enero del próximo año. Dice adiós a la Scudería, y veremos si puede remontar Haas, o si Ferrari lo termina echando de menos.

En cuanto a lo visto hoy, es cierto que son entrenamientos libres y que todo puede cambiar mañana con respecto a estos FP1 y FP2. Pero al ser un trazado tan corto y que se da la vuelta tan rápido (por debajo del minuto), los tiempos de clasificación serán extremadamente parejos. Por lo que puede que sea cuestión de milésimas. Pinta bien…

Resultados de los libres 1

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 George Russell Mercedes 54″546 2 Max Verstappen Red Bull 54″722 3 Alexander Albon Red Bull 54″811 4 Vatteri Bottas Mercedes 54″868 5 Daniil Kvyat Alpha Tauri 55″868 6 Pierre Gasly Alpha Tauri 55″166 7 Esteban Ocon Renault 55″273 8 Sebastian Vettel Ferrari 55″281 9 Daniel Ricciardo Renault 55″379 10 Charles Leclerc Ferrari 55″449 11 Lance Stroll Racing Point 55″558 12 Sergio Pérez Racing Point 55″716 13 Carlos Sainz McLaren 55″757 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 55″783 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 55″858 16 Lando Norris McLaren 56″078 17 Kevin Magnussen Haas 56″130 18 Nicholas Latifi Williams 56″764 19 Piertro Fittipaldi Haas 57″077 20 Jack Aitken Williams 57″187

Resultados de los libres 2

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 George Russell Mercedes 54″713 2 Max Verstappen Red Bull 54″841 3 Sergio Pérez Racing Point 54″866 4 Esteban Ocon Renault 54″940 5 Alexander Albon Red Bull 55″036 6 Daniil Kvyat Alpha Tauri 55″068 7 Lance Stroll Racing Point 55″104 8 Daniel Ricciardo Renault 55″124 9 Pierre Gasly Alpha Tauri 55″133 10 Carlos Sainz McLaren 55″258 11 Valtter Bottas Mercedes 55″321 12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 55″484 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 55″533 14 Kevin Magnussen Haas 55″738 15 Nicholas Latifi Williams 55″784 16 Sebastian Vettel Ferrari 55″830 17 Lando Norris McLaren 56″031 18 Piero Fittipaldi Haas 56″110 19 Jack Aitken Williams 56″260 20 Charles Leclec Ferrari —

Mañana más con las sesiones de los libres 3, y la clasificación. Seguro que estará todo muy ajustado, teniendo en cuenta lo corto que es este nuevo trazado por el aro exterior del GP de Sakhir. Veremos que varios coches están en la misma décima seguro, lo que dejará una clasificación muy reñida. Y teniendo en cuenta de que no está Hamilton, es probable que Verstappen pueda quitarle la pole si todo lo hace bien… Es su oportunidad, o ahora o nada…