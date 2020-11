GP de Turquía de F1 2020: Resultados de la carrera

Lewis Hamilton gana su 7º título mundial de Fórmula 1 en este GP de Turquía de F1 2020. Iguala así a Michael Schumacher. Algo que parecía bastante complicado debido a los cambios de reglamento técnico y a los bailes de rendimiento en los equipos. Pero Mercedes ha impuesto una nueva era de dominio extremo desde que se implantaron los motores V6 Turbo, y eso ha propiciado que ningún otro rival se les acerque durante estos 7 años (uno de ellos ganado por Nico Rosberg). Solo Ferrari ha tenido algunas temporadas donde estaban muy cerca o por delante en algunas carreras, pero los fallos les han costado caros…

El británico ya ha hecho historia, además, no lo ha tenido sencillo. El GP de Turquía ha resultado algo caótico. No partían como favoritos aquí, salían desde más atrás de lo habitual tras lo sucedido en clasificación con la lluvia. Pese a eso, y a que Red Bull parecía decidido a conquistar lo más alto del cajón en esta carrera, Max Verstappen no ha podido. El Mercedes de Hamilton es el que ha cruzado la meta primero, con su compañero Valtteri Bottas más atrás. Eso era suficiente para sumar suficientes puntos como para que matemáticamente ya no sea posible que nadie le quite el mundial a Hamilton. Solo quedan 75 puntos por decidir, además de +3 puntos de las vueltas rápidas. Y Hamilton se ha ido con un colchón de 307 puntos frente a los 197 de Bottas. ¡Ya puede respirar tranquilo!

El equipo Mercedes también consiguió ya afianzar el mundial de constructores antes incluso que el de pilotos. Por tanto, hay que dar la enhorabuena a Hamilton y al equipo alemán por esta temporada, una vez más. Probablemente, la próxima temporada también sea un paseo similar de Mercedes, así que se podría dar el caso de que Hamilton supere al Káiser con 8 mundiales. Eso sería impresionante, aunque aún habrá que esperar para ver qué sucede el próximo años… Ojalá sea más emocionante y no sepa desde el principio quién va a ganar.

Dicho eso, el resto de la carrera ha sido bastante movida, con VSC, algunos sustos incluso antes de que empezara la carrera, salidas, trompos, etc. Emoción garantizada para darle un vuelco final a la carrera que ha terminado con este desenlace. Ha habido bastantes bajas, por ejemplo la de Kevin Magnussen y Romain Grosjean, que han dejado a Haas K.O. en este GP de Turquía. También se han retirado Latifi y Antonio Giovinazzi. Una pena por éste último, ya que ambos Alfa Romeo quedaron ayer dentro de la Q3. Supieron pescar en río revuelto, pero hoy no ha sido su día. También Kimi ha tenido problemas y finalmente solo ha podido ser P15.

Pese a que quedaron fuera de la Q3, los McLaren también han hecho una buena actuación. Lando Norris ha podido escalar hasta la 8º posición, mientras Carlos Sainz ha quedado 5º. Puntos para los de Woking en una carrera fantástica para ambos.

Enhorabuena también para Ferrari, que ha quedado P3 y P4 para Sebastian Vettel y Charles Leclerc respectivamente. Vettel ha quedado por delante en clasificación y en carrera, algo que no es habitual, pero hay que reconocer que esta vez así ha sido…

En cuanto a los Red Bull, que parecían que se iban a «comer el mundo» en este GP de Turquía, no han podido finalizar la faena con un gran resultado por los problemas y sustos que han tenido. Max Verstappen se ha conformado con la P6 y Alexander Albon conla P7.

Resultados de la carrera

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo Vueltas 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:42:19″313 58 2 Sergio Pérez Racing Point +31″633 58 3 Sebastian Vettel Ferrari +31″960 58 4 Charles Leclerc Ferrari +33″858 58 5 Carlos Sainz McLaren +34″363 58 6 Max Verstappen Red Bull +44″873 58 7 Alexander Albon Red Bull +46″484 58 8 Lando Norris McLaren +61″259 58 9 Lance Stroll Racing Point +72″353 58 10 Daniel Ricciardo Renault +95″460 58 11 Esteban Ocon Renault +1 vuelta 57 12 Daniil Kvyat Alpha Tauri +1 vuelta 57 13 Pierre Gasly Alpha Tauri +1 vuelta 57 14 Valtteri Bottas Mercedes +1 vuelta 57 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 57 16 George Russell Williams +1 vuelta 57 17 Kevin Magnussen Haas – Retirado 18 Romain Grosjean Haas – Retirado 19 Nicholas Latifi Williams – Retirado 20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo – Retirado

Ya solo faltan tres citas para el final del calendario de F1 2020: el GP de Bahrein (29 de noviembre), GP de Sakhir (6 de diciembre), y GP de Abu Dhabi (13 de diciembre). Después los tests de jóvenes pilotos en los que quizás esté Fernando Alonso…