Henrik Fisker da «el campanazo» y publica un teaser de su EV Pick Up

Henrik Fisker se ha propuesto que el público y los medios no nos olvidemos de su firma. Cierto es que todavía no ha puesto un solo coche en el mercado, pero parece que sus intenciones son serias. Tanto, que en los últimos meses ha vivido cambios tan profundos como una asociación con Magna Steyr o su salida a Bolsa. Es por ello que su mente creadora no deja de trabajar y la prueba está en el último teaser que ha publicado en sus redes ¿sociales?

A medias pues el medio que Henrik Fisker ha empleado para publicar esta imagen no ha sido el habitual. Lo decimos porque, además de publicarla en Twitter, la ha posteado en LinkedIn. Para aquellos que no sepáis qué es o cuál es su función os diremos que es una de las redes sociales profesionales más famosa del mundo. Con todo, lo importante es la imagen pues dice mucho de los planes de futuro que el diseñador tiene para su firma.

Ok, yes, next vehicle might be a lifestyle pick up truck! But not just any truck! We want to create the lightest, most efficient EV pick up in the world! Making it, the most sustainable! image is just a teaser! Not the final: final will be way more radical! #fisker #EV #truck pic.twitter.com/g3MQNa34wL

— Henrik Fisker (@henrikfisker) January 1, 2021