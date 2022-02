HiPhi vuelve a la carga con otro modelo ¿Sabrías decir de qué se trata?

Si hace dos décadas nos dicen que China iba a ser potencia de primer orden en el sector del automóvil nos hubiéramos muerto de la risa. Sin embargo, los órdenes cambian y con el tiempo hemos visto como despertaba de su letargo tecnológico. Sí, porque a base de copiar, copiar y copiar se han puesto a la vanguardia superando a firmas de reputada trayectoria. El mejor ejemplo de la evolución de China lo tenemos en una firma que a muchos no os sonará.

Se trata de HiPhi, la misma que hace unos meses obligó a Renault a retirar el logo de su filial Mobilize. Y no os despistéis, porque esta start-up está sorprendiendo a propios y ajenos con modelos de elevado contenido técnico y diseños cuanto menos curiosos. Uno de los que está llamado a «romper moldes» es el HiPhi Z ¿No te suena? Pues es el mismo que te traemos en estas fotos «espía» que ha publicado la marca. Y ya podréis imaginar lo que significa…

HiPhi está desarrollando una berlina eléctrica de estilo coupé que se basa en el Z Concept…

Sí, con estas imágenes anuncian que su desarrollo técnico va por buen camino y su debut está cada vez más cerca. Como es norma en el sector, lo están probando en clima frío y extremo para ver cómo se comporta su tren motriz eléctrico. La razón es que esta tecnología sufre mucho con los cambios de temperatura y si quieren que sea un éxito debe ofrecer un elevado rendimiento amén de fiabilidad. Pero lo más curioso no es su tecnología…

¿Te has fijado en su diseño? Sabemos que HiPhi está trabajando en una berlina de estilo coupé que podría, o no, mantener el nombre del concepto «Z». El caso es que aunque el modelo está cargado de camuflaje, está muy claro que es una evolución del prototipo ya mencionado. Con todo, luce líneas muy modernas y angulares que casan con la identidad de la marca pero ¿Te has fijado la forma en que han rematado la zaga con ese peculiar alerón?

La combinación de segmentos que HiPhi lleva a cabo es muy interesante, pero si es una berlina falla algo. Se trata de la visibilidad trasera pues el gran alerón ocupa todo el lugar de la luneta. No obstante la visión del conductor podría ser reemplazada por una o varias cámaras que reprodujeran su imagen en el monitor central táctil. Con todo, por ahora los detalles de este modelo son muy escasos, aunque no deberíamos tardar mucho en tener más…

Fuente – HiPhi