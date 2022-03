Honda Civic e:HEV: La undécima generación se suma a la moda híbrida...

En Honda gustan de hacer las cosas bien. A diferencia de muchos rivales se están tomando la electrificación de su gama con una calma que para muchos puede ser desesperante. Sobre todo al ver que firmas como Volkswagen van tan adelantadas y en segmentos tan golosos como los SUV´s. Sin embargo, ellos saben cómo tienen que proceder y el mejor secreto está en escuchar las demandas de los clientes. Sino, echa un ojo al nuevo Honda Civic e:HEV.

¿A que te ha sorprendido que la undécima generación del compacto nipón se sume a esta moda? No debería, ya que tiempo atrás anunciaron que abandonarían las mecánicas diésel y priorizarían esta tecnología. Con todo, estamos un poco enfadados con sus responsables puesto que aún no podemos verlo ni tocarlo y lanzan esta primicia. Sea como fuere no pierdas detalle, porque se prefigura como la versión más lógica y demandada de la gama…

El Honda Civic e:HEV incorpora un tren motriz híbrido de nuevo desarrollo pero muy similar al del CR-V i-MMD

De entrada, como puedes ver en las imágenes, el diseño del nuevo Honda Civic e:HEV no varía. Aunque creas que es repetitivo y hasta soso, basta con fijarse en los detalles para darse cuenta de su atractivo. Además, tenemos en frente la versión hatchback de cinco puertas que llegará a nuestro continente el próximo octubre. Por tanto, es lógico que vamos a contaros cuáles son los secretos que esconde su eficiente y sofisticado tren motriz híbrido.

Según la nota de prensa oficial…

«El sistema cuenta con una nueva batería de iones de litio de 72 celdas y dos motores eléctricos compactos de gran potencia, todo ello junto con un motor de ciclo Atkinson de inyección directa de 2,0 litros de nuevo desarrollo. En combinación, el conjunto propulsor suministra una potencia máxima de 135 kW (184 CV) y un par de 315 Nm«

¿Recuerdas la prueba que hicimos hace nada del nuevo Honda HR-V e:HEV? Pues el funcionamiento del nuevo tren motriz que da vida a este Civic e:HEV es prácticamente idéntico al del SUV. La principal diferencia radica en que el motor térmico es de 2.0 litros en vez de 1.5 litros y que la unidad de potencia y es más potente. Además es autónomo para cambiar entre el modo eléctrico, híbrido y por combustión sin que el conductor intervenga.

Como en el HR-V, también se puede elegir entre cuatro modos de conducción: Eco, Normal, Sport e Individual. Este último es nuevo y permite el control independiente del motor, la transmisión y el panel de instrumentos. Con la transmisión también dan un paso al frente. Es de engranajes fijos y ha sido diseñada para optimizar la fricción y está controlada por una unidad de control de potencia inteligente que adapta el vehículo a cada situación de conducción.

Según Honda, el Civic e:HEV tiene el objetivo de alcanzar unas emisiones de CO 2 inferiores a 110 gramos por kilómetro lo que supone menos de 5 litros de consumo cada 100 kilómetros en las pruebas WLTP.

¿Cuándo llegará al mercado el nuevo Civic e:HEV?

Si todo va bien lo podremos conducir pronto pero ya te decimos que hasta octubre no lo podrás comprar. Por tanto, es mejor que te armes de paciencia y respires hondo, porque nos da en la nariz que este Civic va a ser un éxito de ventas…

