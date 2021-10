Honda Integra: El Civic Sedán americano cambia de nombre para China

Si nos lees habitualmente, te habrás dado cuenta de que llevamos un tiempo hablando de la vuelta a la vida del mítico Acura Integra. Este modelo, que dejó de venderse en el año 2006, marcó un antes y un después para la firma nipona y gran parte de los apasionados del motor. Además, a lo largo de las cuatro generaciones que estuvo a la venta, le dio tiempo a tener hijos «bastardos» tan interesantes y denostados como el Rover 416i ¿Lo sabías…?

Más allá de este dato, la resurrección del Integra va a dar mucho de qué hablar. En primer lugar, porque los rumores dicen que lo hará como eléctrico. Además, se olvidará de la carrocería de tres puertas, apostando por una de cinco accesos. Pero lo peor de todo no es eso, sino que tendrá una declinación en su firma matriz. Se trata del nuevo Honda Integra, un modelo que, para bien o para mal, nada tiene que ver con el que está creando Acura…

Este Honda Integra ha sido desarrollado para China junto a GAC y nada tiene que ver con el nuevo Acura

Si echamos un vistazo a las fotos, nos daremos cuenta de que este Honda Integra es más bien un Civic Sedán. De hecho, estamos ante la versión «remarcada» del la carrocería sedán de la última generación del compacto nipón. Con todo, para que no te líes, te contaremos qué cambia y qué no. Además, también te explicaremos la razón que ha llevado a la firma a lanzar un modelo tan mítico y reconocible tomando prestada la carrocería de otro mito.

Al repasar la carrocería y los principales elementos de diseño del Honda Integra vemos que varían ciertos detalles. En el frontal podemos citar las ópticas, parrilla o paragolpes y tomas de aire. La vista lateral es la que menos cambios asume, aunque las llantas de aleación también son inéditas. Por último está la zaga. Aquí los cambios se centran en la diseño de las ópticas Full LED, la tapa del portón más agresiva o un difusor de corte deportivo.

Del interior no tenemos imágenes, aunque no debería presentar grandes cambios respecto al Civic Sedán que ya se vende en EEUU. De su técnica o posibilidades de equipamiento poco podemos decir, porque los responsables del proyecto no han difundido esta información. Lo que si sabemos es que una de las versiones se llama 240 Turbo, por lo que podría estar animada por las mismas mecánicas turbo que ya ha presentado el Civic Sedán.

Otro de los detalles que no podemos pasar por alto es que ha sido creado por GAC Honda para satisfacer las necesidades de los clientes más jóvenes del mercado chino. Menos mal que no está previsto que abandone las fronteras chinas, que sino a Honda le lloverían críticas sin parar. Y menos mal que Acura no se ha fijado en este proyecto para resucitar al suyo, porque sería para llorar. ¿Qué te parece este Civic Sedán remarcado?

