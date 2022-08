Honda Pilot: ¿Y si el nuevo se parece a estos renders? ¿Te gusta?

Por ahora no hay muchos datos del nuevo Honda Pilot, pero el misterio se resolverá más pronto que tarde. Es más, todavía no hay fecha oficial para que tenga lugar su debut. Aún así, estamos convencidos de que en la casa de la «H» ya lo tienen todo listo para celebrar un evento en el que mostrarán al mundo su trabajo. Mientras tanto, toca ser pacientes y no perder la calma ante los muchos rumores que están surgiendo al calor de los teasers que publican…

Sí, porque hace muy poco publicaron una imagen del nuevo Honda Pilot en la que se veía más bien poco por no decir nada. Aún así, a lo largo de estos últimos meses los fotógrafos espía han captado el suficiente número de unidades para que los renders surjan cuáles setas en otoño. Es más, si haces un poco memoria recordarás que hace no mucho tiempo te trajimos unos que tenían buena pinta. Pues ahora te traemos otros que parecen muy buenos…

Por ahora, lo único que se sabe del nuevo Honda Pilot, es que será oficial antes de final de año…

Y no es extraño, porque el creador de aquellos renders y los de esta ocasión es el mismo: Kolesa. Este diseñador y su equipo se ha empeñado en mostrarnos cómo será el futuro diseño del próximo Honda Pilot. Y para darles el formato que puedes ver ha partido de las fotos espía que hemos mencionado antes y del teaser que publicó la marca hace horas. De ahí que pueda parecerse un poco más, si cabe, al diseño que seguro lucirá la versión de producción.

Teniendo en cuenta el punto de partida, parece que el nuevo Pilot podría lucir faros delgados, tomas de aire verticales en el paragolpes frontal y una parrilla de diseño sencillo y gran tamaño. Por su parte la zaga contará con unas ópticas LED que estarán unidas en la zona central por una tira con la misma tecnología. Parece que tampoco faltará un alerón sobre el portón del maletero así como un paragolpes sencillo que contará con un difusor deportivo.

Y hasta aquí podemos leer, aunque tampoco podemos obviar que a la gama llegará una versión muy especial. Se trata del TrailSport que presumirá de unas cualidades off road más capaces. Se supone que será el Pilot con más garra de todos y por ello debería contar con una motorización a la altura de lo prometido. Este es otro de los puntos a los que Honda se aferra para mantener el misterio. Todavía no se sabe cómo será su gama, aunque ya hay rumores…

Sí, porque hay quien dice que conservará la gama actual y también quien apunta a que habrá una versión híbrida enchufable. Por tanto, habrá que mantener la calma pues tratándose de uno de los SUV´s más vendidos en EEUU y uno de los modelos más exitosos de Honda, seguro que no quieren meter la pata…

Fuente – Kolesa