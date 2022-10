Honda y LG anuncian dónde estará su fábrica de baterías en USA

Honda, aunque no lo creas, es uno de los fabricantes con mayor experiencia en electromovilidad. En estos últimos años ha desarrollado, sin hacer mucho ruido, la tecnología híbrida e:HEV que tan buenos resultados da en los HR-V y Civic de última generación. Sin embargo el sector va hacia la electrificación total y aquí la firma japonesa tampoco se ha estado quieta. De hecho, ya trabaja con General Motors actualizando su plataforma Ultium.

El resultado de su asociación con los yanquis se materializará en el Honda Prologue. Este SUV cien por cien eléctrico será el primero dotado con esta tecnología, pero no será el último. La diferencia es que todos los demás lo harán usando la plataforma e:Architecture que están desarrollando internamente. Y aquí es donde entra LG y su capacidad como el primer fabricante de baterías del mundo para levantar una fábrica totalmente nueva en EEUU.

La fábrica de baterías de Honda y LG Energy Solutions se ubicará en Ohio y llegará a 40 GWh de capacidad de producción anual…

Si haces memoria recordarás que el pasado mes de septiembre Honda y LG anunciaron una alianza. El objetivo era el establecimiento de una joint venture para producir módulos de batería para sus vehículos eléctricos. Pues bien, la empresa aún no se ha constituido de forma oficial pero ya han elegido la ubicación para construir la fábrica. Según explican en su nota de prensa, han elegido el condado de Fayette (Ohio) y las obras empezarían en 2023.

La hoja de ruta de Honda y LG en esta empresa conjunta es la siguiente. Invertirán entre 3,5 y 4,4 mil millones de dólares y crearán unos 2.200 puestos de trabajo. Como hemos indicado, las obras comenzarán en 2023 y deberían estar concluidas para 2024 ya que pretenden que esté operativa en 2025. De hecho, quieren alcanzar los 40 GWh de capacidad de producción anual en baterías de ion litio tipo bolsa para finales del ejercicio 2025.

Gracias a esta fábrica conjunta con LG la firma nipona podrá mantenerse independiente de General Motors. EEUU y sus mercados adyacentes se beneficiarán de los vehículos eléctricos que se desarrollen sobre la base e:Architecture y las baterías fabricadas en el centro de Ohio. De hecho Honda tiene un acuerdo con Sony para montar sus futuros vehículos eléctricos y esta podría ser la tecnología que empleen para configurar sus gamas mecánicas.

Habrá que estar al tanto de los pasos que de Honda pues no sabemos su estrategia para Europa. Se sabe que también trabajan junto con General Motors para crear una plataforma para eléctricos propia, pero no creemos ni esperamos que vaya a llegar al Viejo Continente. Aunque también es notorio que los yanquis quieren volver y todavía no saben cómo hacerlo. Por tanto lo más sensato es esperar acontecimientos para luego juzgar…

Fuente – Honda – LG Energy Solutions