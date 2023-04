Hoy, en competiciones raras pero apasionantes…: Stadium Super Trucks

Suscríbete a nuestro canal de Youtube

Más información – Web oficial de la SST

Un poco de historia

En 2011 se comenzó a rumorear en EE.UU. sobre un futuro proyecto de Robby Gordon, tras terminar su carrera como piloto en la NASCAR. Gordon quería volver a traer a la actualidad un formato que había sido inventado en el pasado por Mickey Thompson, unas carreras de corto recorrido con camionetas todoterreno (pick-up) dentro de estadios de competición con pistas de tierra.

Los rumores se harían realidad un año más tarde, cuando en mayo Gordon anunciaría la nueva competición Stadium Super Trucks, basándose en las series de estadios MTEG de Marion Lee «Mickey» Thompson. Gordon conocía bastante bien el MTEG, ya que había ganado un campeonato cuando tenía 20 años e inició su carrera como piloto en 1989.

No sería hasta 2013 cuando la Stadium Super Trucks comenzaría la primera temperada o campeonato compuesto por 12 carreras. La primera carrera fue celebrada en el estado de la Universidad de Phoenix en abril. Y, como la Fórumula 1 y otras competiciones importantes también tienen sus «teloneros», la SST también formaría programas de apoyo para sus eventos, con exibiciones de Monster Trucks, quads, y UTV Side by Side (SxS o SvS) para los asistentes.

En 2014 pasaría a renombrarse la competición, pasando a llamarse Speed Energy Formula Off-Road, pero seguía con la misma dinámica y los mismos vehículos. Es decir, la esencia no se alteraría. No obstante, poco a poco se fueron eliminando los circuitos en estadios que dieron el origen. Como sustitutos se buscaron pistas callejeras, que le dieron también su peculiaridad al evento. Sin embargo, esto no duraría mucho, y en 2017 regresarían nuevamente a sus orígenes, a los estadios.

En la actualidad, ha vuelto a conocerse como SST o Stadium Super Trucks, y ha traspasado fronteras, ya que el piloto Craig Dontas patrocinó la SST para expandirla también a Australia en 2015. E, incluso, las pick-ups de la competición Stadium Super Trucks serían mostradas en el Goodwood Festival of Speed en Inglaterra.

En Australia o en Estados Unidos, desde sus comienzos en 2012, muchos han sido los pilotos que han pasado por la SST, y muchas también las pistas que han acogido a este evento. Desde Phoenix hasta Los Ángeles, desde Long Beach a Detroit, e incluso también circuitos como el Honda Indy Toronto, o el GP de San Petersburgo, hasta el Estado Nacional de Beijiing en China.

Los vehículos de la Stadium Super Trucks

La Stadium Super Trucks, como he mencionado anteriormente, emplea camionetas todoterreno, o pick-ups, tan típicas en estados unidos. Estos vehículos empleados deben tener unas características para poder competir, y son iguales para todos los pilotos, fomentando así la igualdad.

En cuanto a las características técnicas, tenemos que destacar:

Motor Chevrolet LS V8 de 450 kW de potencia, es decir, 600 HP (unos 608 CV).

de 450 kW de potencia, es decir, 600 HP (unos 608 CV). Transmisión de 3 velocidades.

Velocidad punta de 230 km/h.

Las pick-ups tienen un peso de 1300 kg.

Tienen un refuerzo del chasis de tubo de acero.

La carrocería es de fibra de vidrio.

Muy similares a los Trophy Trucks en cuanto a suspensión.

Las medidas son 4.09×1.79×1.57m de largo, ancho y alto.

Neumáticos con libertad de elección entre Toyo Tires o Continental Tire. En el pasado también se usaban Pro Comp y Yokohama.

Pastillas de freno de Hawk Performance.

El coste de uno de estos vehículos ronda los 300.000$.

Las camionetas todoterreno son idénticas entre sí, como he mencionado anteriormente, pero los pilotos son libres de modificar algunos parámetros, como los muelles o resortes de la suspensión, las alturas, o la inclinación. Para evitar perspicacias, los conductores no reciben su vehículo con el que competirán hasta el fin de semana de la carrera, y se hace mediante sorteo aleatorio para que los pilotos no tengan el mismo vehículo para cada carrera. Es decir, se trata de una serie puramente de pilotos.

¿Dónde ver la Stadium Super Trucks?

El evento Stadium Super Trucks se retransmite en TV desde 2013. Se emitían en diferido, los domingos por la tarde, en la NBC americana, y en la NBC Sports Network. En 2014 pasarían a retransmitirse al completo por la NBCSN, pasando luego a la CBS Sport Network. Además, también los puedes ver en vivo desde la página de Facebook oficial.

Por otro lado, para la serie de Australia, también se puede seguir por la Fox Sports. Así que, si puedes captar alguno de estos canales, ya sea vía Internet con VPN o por satélite, podrás seguir la competición.

Calendario de Stadium Super Trucks

Para que no te pierdas los eventos, si vas a comenzar a seguir esta serie de carreras, el calendario de EE.UU. de este año 2023 tiene 5 citas por el momento. Estas citas son:

Long Beach, en California – 14-15 de abril

TBA – Junio

TBA – Julio

Nashville, Tennessee – 4-6 de agosto

TBA – Septiembre

TBA significa To be announced en inglés, es decir, todavía por confirmar.

Formato de la carrera del SST

Los fines de semana cuando hay evento de la Stadium Super Trucks, se usarán tres días, es decir, viernes, sábado y domingo. La estructura concreta es:

Viernes : Entrenamientos libres : son entrenamientos para que los pilotos puedan amoldarse al circuito y puedan hacer el setup que quieren. Clasificación cronometrada : es la que determina las posiciones de salida de la Heat.

: Sábado : Carrera Heat (generalmente son dobles) : los que terminan entre los 5 primeros se clasifican para la carrera principal. Clasificación de última oportunidad : los que quedan en la Heat tienen una segunda oportunidad en esta repesca.

: Domingo : Carrera principal : competirán solo los 5 primeros de la Heat y los 5 primeros de la repesca.

:

Las carreras se dividen en 12 vueltas o 20 minutos, lo que llegue primero. Los puntos se otorgarán al piloto en función de la posición final, además de puntos de bonificación para el que consiga la pole en la clasificación (o por liderar más vueltas). Concretamente, se reparten 12 puntos al ganador de la Heat, disminuyendo la cantidad de puntos hasta el 9º clasificado que se llevará uno. Mientras que en la carrera principal, el ganador obtiene 25 puntos, puntuando hasta el 15º que consigue 6 puntos.

Por cuestiones de seguridad, los reinicios de carrera tras incidentes se realizan de forma lanzada, mientras que el arranque de la carrera sí que se hace en parado. Por supuesto, tienen sus propias reglas y sanciones para quien las incumpla.

Campeones de la SST

En cuanto a los ganadores de las diferentes ediciones que se han disputado, tenemos un ranking con los que más victorias han conseguido en la Stadium Super Trucks:

#8211; #8211; – Posición Piloto Victorias 1 Sheldon Creed 39 2 Robby Gordon 29 3 Matthew Brabham 26 4 Garvin Harlien 12 5 Paul Morris 7 6 E.J. Viso 7 7 Burt Jenner 4 8 Rob MacCachern 4 9 Carlos «Apdaly» López 4 10 P.J. Jones 4 11 Keegan Kincaid 4 12 Cole Potts 4 13 Shae Davies 3 14 Justin Lofton 3 15 Arie Luyendyk Jr. 3 16 Jerett Brooks 2 17 Max Gordon 2 18 Jeff Hoffman 2 19 Paul Weel 2 20 Robert Stout 2 21 Craig Dontas 1 22 Bill Hynes 1 23 Blade Hildebrand 1 24 Matt Mingay 1 25 Toby Price 1 26 Scotty Steele 1

¿Quién será el campeón de este año 2023? Te invito a averiguarlo por ti mismo y que sigas esta categoría para esos fines de semana donde no hay otra opción de motor.

Ejemplo de carrera

[embedded content]

Para finalizar, ya que hemos hablado tanto del evento Stadium Super Trucks, voy a dejarte este vídeo en el que puedes ver un ejemplo de la emoción de estas carreras. Espero que te guste, y no olvides dejar tus comentarios con tus impresiones. Además, estate atento nuestra página, ya que llegarán más artículos de esta serie de competiciones poco conocidas e impactantes…