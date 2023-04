Hoy, en competiciones raras pero apasionantes…: Tractor Pulling

Suscríbete a nuestro canal de Youtube

Pero veamos algo más sobre el Tractor Pulling. Primeramente, hay que decir que se trata de una cabeza tractora, es decir, un tractor, y que se modifica para poder tirar de un pesado remolque a lo largo de una pista. En algunos casos, no logran ni arrastrar esta pesada carga, en otras el motor dice basta al comienzo por la desmesurada potencia, pero todo esto forma parte del juego y las hace más emocionantes.

El competidor que ganará será el que consiga llevar la carga hasta el final de la pista, lo que se conoce en el argot de este deporte del motorsport como «arrastre completo». No obstante, como he dicho, no es fácil, aunque lo parezca. Además, la pista tiene 100 metros de longitud, y 11 de ancho, por lo que es importante mantener el tractor recto, igual que ocurre en las carreras de aceleración.

En caso de que dos o más competidores hayan conseguido un arrastre completo, entonces se añade más peso a la plataforma o remolque y se competirá entre ellos para ver quién puede cubrir una distancia de 91 metros en este caso. El ganador se llevará la corona del evento. No obstante, no es algo que se suela dar en muchas situaciones, como ocurría con las Hillclimb y la cima, ya que con cada metro que se avanza, la transferencia de peso de la plataforma es mayor, por lo que la fuerza que debe ejercer el tractor es mayor a medida que recorre la pista. Y, como he dicho anteriormente, a veces el motor no es capaz de resistir tanto esfuerzo y se rompen, se incendian, u ocurren accidentes.

Un poco de historia

Los Tractor Pulling tuvieron su inicio en el campo, entre los agricultores, como he mencionado antes. Concretamente surgiría en Estados Unidos, cuando los granjeros usaban sus carros de caballos enganchados a cargas pesadas para competir entre ellos y divertirse.

Con la llegada de los primeros tractores mecánicos, los coches de caballos se sustituyeron por éstos, surgiendo esta modalidad llamada Tractor Pulling en el año 1929 que se parecía mucho a la de la actualidad. Sin embargo, hasta la década de los 50 y 60 sería cuando se haría popular en todo el territorio de EE.UU. y décadas después por el resto del mundo.

Modificaciones de los tractores para la Tractor Pulling

Como puedes observar en las imágenes, los tractores no son como los que habitualmente ves en los campos, sino que se parecen más a un dragster, con unas enormes ruedas traseras y unas ruedas delanteras muy pequeñas, además de un enorme motor. Aunque, a diferencia de un dragster, estos motores van montados en la zona delantera, como los tractores convencionales.

Además de tractores, también se usan camiones para tirar de las cargas, camiones evidentemente también modificados. Sin embargo, creo que la variante de los tractores es la más genuina, dado que los orígenes de esta competición fue agrícola.

Una de las reglas esenciales para los Tractor Pulling es tener un chasis ligero y muy básico, y casi la totalidad del peso lo aporta el motor. De hecho, no estarán permitidas las partes o elementos que puedan aportar peso adicional y no sean estrictamente mecánicos. Ten en cuenta que agregar peso podría ayudar a que no se levanten tanto y patinen. Por este motivo, vemos piezas desmesuradas como los enormes tubos de escape, que se consideran piezas puramente mecánicas, pero que se valen de esto para agregar peso. Además, no verás dos Tractor Pulling iguales, ya que hay gran libertad al respecto.

Como elemento de seguridad, también se usa una estructura metálica o halo en forma de arco que protegerá al piloto de un posible vuelco. Y, las ruedas delanteras se sustituyen por unas de un tamaño muy reducido, mientras las traseras son especiales para esta competición, ya que tienen que soportar pares o torsiones descomunales.

En términos estéticos, el tractor se puede modificar a gusto, pero siempre manteniendo una carrocería ligera.

Motores

Y llegamos a la parte más importante, los motores de los Tractor Pulling, y es que estas bestias van equipadas con unidades de potencia colosales que pueden desarrollar una potencia muy elevada. En algunos casos se usan tractores diésel estándar modificados con elementos que aumenta la potencia. En otros casos se emplean motores de alta potencia especiales.

En los primeros años de esta competición de granjeros se usaban motores de los dragsters simples, dobles o múltiples para aumentar la potencia. También es frecuente que se empleen partes de vehículos militares desechados, como los turbopropulsores rusos Klimov TV3-117 (Isotov) usados en helicópteros, o motores de torpedos soviéticos Zvezda M503, motres de tanques Continental AV1760, etc. Incluso se pueden ver algunos modelos que montan motores de aviones de la II Guerra Mundial como el Rolls Royce Griffon, o los motores radiales Curtiss-Wright R-3350.

Sin embargo, debido a la escasez de motores de aviones de guerra históricos, en la actualidad se ha optado por usar motores de tractores convencionales modificados para los Tractor Pulling, generalmente se usan varios de estos motores montados para funcionar al unísono y con metanol y turbocompresores de varias etapas.

Categorías

Hay que recordar algunas competiciones de las más aclamadas a nivel mundial del Tractor Pulling, que se dividen en categorías o clases como:

Minimodified : son tractores de pequeño tamaño, con pesos de hasta 950 kg. Suelen usar un motor V8 alimentado con metanol o etanol. Poseen un turbo y pueden llegar a los 2500 CV de potencia.

: son tractores de pequeño tamaño, con pesos de hasta 950 kg. Suelen usar un motor V8 alimentado con metanol o etanol. Poseen un turbo y pueden llegar a los 2500 CV de potencia. Pro Stock : estos tractores son diésel, con un solo turbo también como los anteriores, pero en estos se militan a cilindradas de 11000 cc y 3700 CV de potencia, con un par máximo de 7500 Nm.

: estos tractores son diésel, con un solo turbo también como los anteriores, pero en estos se militan a cilindradas de 11000 cc y 3700 CV de potencia, con un par máximo de 7500 Nm. Super Stock : son los de mayor rendimiento, con potencias que pueden llegar entre los 5000 CV hasta los 6000 CV de potencia, según el par que puedan desarrollar en cada caso. Estos motores también son especiales, modificados, con combustible como el metanol y el etanol como los dragsters. Sin embargo, el máximo de turbos en este caso es de cuatro. Dentro de esta categoría se subdividen en: Heavy, para los más pesados. Light, para los más ligeros.

: son los de mayor rendimiento, con potencias que pueden llegar entre los 5000 CV hasta los 6000 CV de potencia, según el par que puedan desarrollar en cada caso. Estos motores también son especiales, modificados, con combustible como el metanol y el etanol como los dragsters. Sin embargo, el máximo de turbos en este caso es de cuatro. Dentro de esta categoría se subdividen en:

El éxito del Tractor Pulling

El Tractor Pulling actualmente se conoce en muchos países, aunque no es tan popular como otras competiciones. En cuanto al éxito, es más común en países como Estados Unidos o Canadá, que son precisamente los que más competiciones de esta categoría organizan. Como suele ser habitual, también han dado el salto a sitios como Australia o Nueva Zelanda.

En España también hay un campeonato de Tractor Pulling, aunque te parezca extraño, y se disputa todos los años. En él puedes ver a pilotos con tractores patrocinados por las principales marcas del sector, como reclamo también para vender unidades agrícolas.

En cambio, en este lado del Atlántico, en Europa, también se ha comenzado a ser popular en Alemania, Dinamarca, Países Bajos, y Bélgica, que son los países donde más competiciones de Tractor Pulling europeas verás.

Brasil también es otro de los países con bastante calado en cuando a agricultura, y por su proximidad con estados unidos y la cultura del motor que tienen también se han popularizado en los últimos años.

Ejemplo de competición

[embedded content]

Para finalizar, aquí te dejo un vídeo de algunos de los percances que suelen suceder en este tipo de competiciones, como las famosas roturas de motor, etc. La verdad es que no te dejará indiferente, son bastante impactantes. Y no son eventos raros, ya que las llamas y las roturas suelen ser bastante frecuentes, por lo que si eres de los que les encanta cuando salta piezas o hay barbacoas en la F1, seguro que te gustará esto otro también.

Y, si no te crees que en España se celebren, aquí tienes un vídeo de un evento de Tractor Pulling disputado en Madrid:

[embedded content]

¿Vas a ser a partir de ahora un fan más de los Tractor Pulling? ¿O ya los conocías?