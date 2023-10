Hyundai Casper EV: La pesadilla del Dacia Spring está en camino

Hyundai es uno de los fabricantes que más está apostando por la electrificación. No en vano, casi en un tiempo récord, ha creado una de las plataformas más solventes del actual sector del automóvil. Y no solo eso, con los Ioniq 5 y Ioniq 6 no solo ha dado en el clavo en cuanto a producto se refiere. También ha acertado en cuanto a todo lo relativo a sus trenes motrices, baterías y autonomías. Y esto mismo lo quiere lograr con el Hyundai Casper EV.

¿No te suena de nada el Hyundai Casper EV? Lógico, ya que se trata de un modelo que aún está en diseño y al que la marca asiática aún no quiere «desnudar». Eso sí, ya han dado pistas de lo que está por llegar y si si se cumplen los rumores, pondría contra las cuerdas a todo un peso pesado del sector. Nos referimos al Dacia Spring que a día de hoy se sitúa en el mercado como el eléctrico más económico. ¿No te lo crees? Pues toma nota, porque va a dar.

El Hyundai Casper EV está en desarrollo y tendría como objetivo no superar los 25 mil euros de precio de venta…

Si haces un poco de memoria recordarás que del Hyundai Casper (a secas) ya te hablamos. Fue cuando la casa lo lanzó en su país natal y algunos adyacentes en su región. Como os contamos, se trata de un SUV de segmento A de atractivo diseño que se basa en el Kia RAY que no se vende en Europa. Pues bien, su éxito de ventas solo es la razón primera por la que los responsables de la marca han decidido dar luz verde al desarrollo de la versión eléctrica.

También se trata de un modelo que podría atacar el segmento A en declinación SUV. Y al ser eléctrico aún no tendría un número elevado de rivales más que el Dacia Spring y la ofensiva que está desarrollando Fiat en el seno de Stellantis. Por tanto, junto a las novedades de la casa italiana más las de Citroën y alguna que otra marca más sus planes de ventas podrían cumplirse. Más aún si, como ya se ha dicho, llega con un precio de 25 mil euros.