Hyundai Elantra 2024: ¿De verdad las berlinas no gustan en Europa?

La relación amor-odio del Hyundai Elantra con Europa ha sido, cuanto menos, inestable. Aún recuerdo cuando la casa asiática lo lanzó al mercado como relevo del exitoso Lantra. En su momento supuso un gran salto adelante pues gran parte de su desarrollo estuvo centrado en el cliente europeo. De hecho nos agradó pues se trataba de un modelo que sin destacar en nada, ofrecía todo aquello que pedía un cliente medio a un precio menor que el de sus rivales.

Con todo, la evolución del sector del automóvil y la caída en desgracia de las berlinas compactas no le trató lo bien que se merecía. De hecho, la última iteración del Elantra que se vendió en Europa lo hizo muy por debajo de las previsiones que había marcado la firma. Así pasó, que lo retiraron sin «decir adiós» pero esto no pasó en otros países como EEUU donde no solo se vende bien, también tiene una versión deportiva N. Y ahora Hyundai lo actualiza.

El nuevo Hyundai Elantra se «viste» con líneas más agresivas que le dan un aspecto más deportivo…

[embedded content]

Como bien sabéis, porque del Elantra os hablamos cuando hay ocasión, estamos ante la última y mejor generación de esta berlina compacta. La séptima entrega (CN7) llegó al mercado en 2020 y desde entonces ha cambiado sin perder su esencia. En la marca apostaron por un diseño más «genérico» que perjudicó, en parte, sus ventas y ahora lo corrigen con un look mucho más agresivo. Sobre todo porque presenta un frontal más deportivo y musculoso.

Ahora luce un frontal que Hyundai llama «Shark-nose» con una parrilla prominente de patrón interior de tipo tridimensional. La flanquean unas ópticas Full LED más finas con una luz de conducción diurna que se prolonga por el centro gracias a una fina tira cromada. Por su parte el paragolpes también es más musculoso con tomas de aire en los extremos más amplias y marcadas. Cierran el look unos pasos de rueda más anchos y un nuevo difusor trasero.

A modo de adorno tenemos unas llantas de aleación de entre 15 a 19 pulgadas de diseño exclusivo. Estas se visten con neumáticos Michelin Pilot Sport 4S para ofrecer un mejor agarre en el acabado N. A más, según el nivel de acabado, hay varios tonos para vestir su carrocería. Entre las novedades podemos citar a los Ecotronic Grey, Ultimate Red, Amazon Gray y Exotic Green sólo disponible para el acabado deportivo N-Line.