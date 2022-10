Hyundai Grandeur: La firma coreana presenta a su buque insignia

Aún recuerdo, con nostalgia, cuando Hyundai llegó a Europa. Entonces la firma surcoreana era vista como a una “intrusa” pues junto a Kia quería posicionarse como una marca lógica con productos sensatos. Y eso no gustó a casi todas sus rivales pues la veían, y con razón, como un peligro con mucho potencial. Ahora estamos en el año 2022 y sus malos presagios ya son realidad: en muchos casos los ha superado. La prueba está en el Hyundai Grandeur.

¿Te acuerdas cuando vendieron en Europa a su buque insignia Grandeur XG? Eso fue allá por el año 98 y muchos fueron los que se rieron al criticar sus acabados o su nivel tecnológico pues, con razón, aún estaba un paso por detrás de sus rivales. Pero eso fue en la tercera entrega y estos días debuta la séptima generación que si te fijas bien el salto adelante es bestial. Tanto, que muchos se preguntan cómo es que este modelo no ha ido a Genesis.

Al Hyundai Grandeur se le conoce, fuera de Corea del Sur, como Azera…

Te contamos la razón: desde el año 1986 el Grandeur ha sido el buque insignia de Hyundai y en países de la región ASEAN tiene una clientela fiel. La última vez que tuvimos noticias de él fue hace ya unos años, para ser más exacto en noviembre de 2019. La razón fue que la sexta entrega se ponía al día con un sutil restyling. Ahora, cuando han pasado tres años de tal hecho llega la séptima con un diseño muy radical que deja viejo a su predecesor.

Lo más impactante del nuevo Grandeur es frontal que combina una fina tira LED que ocupa todo el ancho de la carrocería. Por su parte, las ópticas principales se posicionan más abajo en un módulo independiente que está a medio camino entre el paragolpes y la gran parrilla delantera. El resultado: es como si el monovolumen Staria perdiera altura y tuviera una silueta más dinámica. Por último, hay una toma de aire inferior igual a la parrilla.

Si vamos a la zaga tenemos unos tiradores, para las puertas, que quedan enrasados en la carrocería si no se usan. Y el elemento retro es la ventana del pilar “C” que recuerda al Grandeur de 1986 que, a su vez, era un remarcado del Mitsubishi Debonair. Por último, la zaga luce una caída acusada y se remata con una línea LED como la que va en el frontal. La tapa del maletero luce el nombre “Grandeur” y más abajo hay una tira negra que circunda la carrocería.

El diseño interior mantiene el nivel de lujo de su antecesor, destacando por la doble pantalla del salpicadero y la tercera que va más abajo, en la consola. Con ella, el conductor podrá controlar el sistema HVAC al igual que lo que se acomoden atrás pues también tendrán otra pantalla. Por su parte el diseño del volante recuerda a cómo era el original y todo el interior se viste de cuero Nappa en tonos claros y materiales nobles como la madera.

¿Cuándo llegará al mercado el nuevo Grandeur…?

Pues por ahora no se sabe cuándo llegará al mercado, oficialmente, el nuevo Grandeur. De hecho, aún no han visto la luz sus datos técnicos o cuál es su gama mecánica. Sólo sabemos que llegará como modelo 2023 pero este dato no da mucha claridad aunque da pistas para entender que será a lo largo de las próximas semanas la marca publicará nueva información al respecto. Eso sí, que te quede claro que a Europa no volverá…

