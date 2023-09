Hyundai Sonata 2024: Larga vida a las berlinas realmente bellas…

El Hyundai Sonata es un «viejo y olvidado» conocido en Europa. Cuando la marca surcoreana llegó al Viejo Continente lo lanzó como un buque insignia para cerrar su gama y atraer a aquellos clientes que buscaban un modelo de representación. Cierto es que por imagen, tecnología o calidad interior no estaba a la altura de sus rivales pero en en el fondo, era un «quiero y no puedo». Luego estuvieron los «vaivenes» comerciales con sus diferentes iteraciones…

Hoy día el Hyundai Sonata se limita a un puñado de mercados en los que todavía las berlinas tienen tirón comercial. Y no solo eso, la marca premium Genesis se ha «comido» casi por completo su mercado por lo que es un auténtico rara avis en según qué mercados. Por tanto, que la marca haya apostado por actualizarlo para venderlo en EEUU ha sido un auténtico éxito. Con todo, nos surge esta pregunta ¿No es un modelo bello? En esencia, es raro…

El renovado Hyundai Sonata ofrece un look más agresivo a la par que deportivo…

Como puedes ver, la estética del nuevo Hyundai Sonata emula la que ya luce el Staria monovolumen. Si nos fijamos bien, podemos ver que los diseñadores de la marca han jugado con la simetría. Así, el frontal y la zaga tienen un patrón de diseño similar con una parrilla y tomas de aire frontales ubicadas en las esquinas. Si vamos a la zaga los diseñadores han apostado por unas ópticas Full LED en forma de H con un paragolpes de estilo musculoso.

En el interior del nuevo Sonata se respira un ambiente premium más que generalista. En él destacan la inclusión de una doble pantalla central curva de 12,3 pulgadas cada una para el cuadro de instrumentos digital y para el sistema infotainment. También hay un climatizador que con mandos hápticos y analógicos. O un volante de nuevo diseño que prescinde del logo de Hyundai que «oculta» en la caña el selector de la transmisión automática.