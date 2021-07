Hyundai trama algo y, sino, mira este vídeo teaser de los Kona y Elantra N

Poco a poco, sin hacer mucho ruido, Hyundai está consiguiendo que su división deportiva N crezca según sus planes. El lanzamiento de los i30 N e i20 N ha supuesto un espaldarazo para sus operaciones en Europa, pero cuidado, que no son los únicos modelos que conforman esta familia. Los Veloster N y Kona N también tendrán su cuota de protagonismo. Amén de que en cuestión de meses se sumará un nuevo integrante: la berlina Elantra N.

De él os hablamos hace unos pocos días, pues los responsables de la firma surcoreana anunciaron su llegada. Para ello publicaron una serie de teasers en los que dejaban a la vista algunos detalles de su fisonomía. Pues bien, parece que no están conformes con su presentación oficial, ya que estarían tramando un plan secundario relacionado con él mismo y su hermano Kona N. La forma que han elegido para anunciarlo es este misterioso vídeo teaser.

Hyundai anunciará algo «muy grande» el próximo día 14 de julio y podría tener que ver con Nürburgring…

[embedded content]

Y decimos misterioso porque su duración, de unos 15 segundos, no permite ver más de tres detalles. En primer lugar, sabemos que este anuncio tiene que ver con los Elantra N y Kona N porque aparecen en un fotograma. Es tan breve que pasa casi inadvertido, pero están ahí, tras la N de la división. En segundo lugar, nos emplazan al circuito más técnico y duro del mundo: Nürburgring. Por último tenemos una fecha: el próximo día 14 de julio miércoles.

Por el momento no sabemos qué están tramando, pero hay una pista que nos haría entender qué estarían tramando. Nos referimos a la posibilidad de que estuvieran planeando batir algún récord de velocidad con estos dos modelos. Sin embargo, el Elantra N, en un primer momento, no está destinado al mercado europeo, por lo que igual sería la excusa perfecta para volver a reintroducirlo. No como un modelo de masa, pero sí de baja tirada…

Artículo relacionado: Hyundai Elantra N: La deportividad llega a la berlina compacta surcoreana

Con todo, hay una segunda cuestión que nos hace ser cautos. El Hyundai Elantra N aún no ha debutado en sociedad, y para ello (en teoría) aún quedan unos meses. A no ser que estemos ante un adelanto de los planes, nos han dejado muy descolocados. Quizá quieran alzarse con el título de SUV´s y berlina deportivos de tracción delantera más rápidos del mundo. Para saberlo aún habrá que esperar unos días más, pero tranquilos que no es mucho y pasarán rápido.

Fuente – Hyundai by YouTube