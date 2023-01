IndyCar 2023: Calendario de carreras, incluida las 500 Millas de Indianápolis (Indy 500)

La IndyCar Series ya confirmó su nuevo calendario oficial para la temporada 2023. Por esto te lo traemos en este artículo para que no te pierdas nada. Tendrás todas las fechas y circuitos que visitará esta categoría. Además, te hemos puesto algunas claves interesantes de esta competición que cada vez es más popular en Europa, especialmente desde la participación de Fernando Alonso en las 500 Millas de Indianápolis o Indy 500, así como Alex Palou que ha dado clases magistrales con McLaren…

¿Qué es la IndyCar Series?

La IndyCar es la elección perfecta para los que buscan una experiencia de carreras emocionante y llena de adrenalina. Esta emocionante modalidad del automovilismo lleva entusiasmando a los aficionados desde su creación hace más de un siglo. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus actual como uno de los deportes de motor más populares y competitivos del mundo, las carreras de IndyCar han evolucionado mucho, llegando a cautivar incluso a grandes pilotos de Fórmula 1 que pasaron por ellas, como Graham Hill, el único con la Triple Corona, Fernando Alonso que también intentó ser el segundo en coronarse, así como otros como Andretti, Marcus Ericsson, Juan Pablo Montoya, etc.

IndyCar es una forma de competición automovilística en la que se utilizan unos monoplazas construidas específicamente para esta categoría. Las carreras de IndyCar se disputan principalmente en circuitos ovalados, con algunos circuitos urbanos. La IndyCar Series es la principal serie de carreras de Norteamérica, incluso por encima de la conocida NASCAR. Y es que esas velocidades tan cerca de los muros, pudiendo llegar a más de 355 Km/h, esos decibelios tan elevados de los potentes motores V8 sobrealiemntados (hasta 140 dB), aceleraciones de 0 a 100 Km/h en solo 2.5 segundos, y los numerosos cambios de líder son un incentivo que no podrás rechazar…

En general, se considera que las carreras de IndyCar empezaron en 1911, con las primeras 500 Millas de Indianápolis. Las 500 Millas de Indianápolis se crearon para promocionar el Indianapolis Speedway, un nuevo circuito construido en 1909, y que en la actualidad es uno de los templos de la velocidad más importantes. Las carreras de IndyCar eran, y siguen siendo, un deporte muy caro, siendo las 500 Millas de Indianápolis el evento deportivo más caro de la historia. Las primeras 500 Millas de Indianápolis fueron ganadas por Ray Harroun, que conducía un coche Marmon Wasp.

Características técnicas de un IndyCar

Los coches de carreras de IndyCar Series pueden tener medias de velocidad por vuelta que llegan a más de 220 Km/h, o 137 Mph, aunque pueden llegar a velocidades superiores en algunos tramos. Todo eso gracias a unas características técnicas tales como:

Motor V6 2.2 litros de cilindrada

Tipo de motor sobrealimentado

Motoristas: Chevrolet y Honda

Limitación de revoluciones a 10500 RPM

700 HP de potencia

Neumáticos de competición Firestone

Chasis G-Force Riley & Scott y Dallara con la aparición del nuevo reglamento. Chasis con similitudes a un F1, pero con una aerodinámica más simple

Calendario de carreras de IndyCar 2023 y de las 500 Millas de Indianápolis (Indy 500)

Este año habrá unas 13 carreras que se ofrecerán en abierto por la televisión de Estados Unidos, así que toca captar esos canales para poderla ver o a través de plataformas de pago. Eso incluye también la cita más conocida de todo el Mundial de IndyCar Series, como son las 500 Millas de Indianápolis. Este año 2023, la Indy 500 celebrará su 107ª participación. ¿Habrá sorpresas españolas? Veremos, desgraciadamente si no participa Fernando Alonso, los medios españoles no le suelen dar cobertura a estas series más populares en EE.UU. que en Europa… No obstante, si te interesa el calendario de IndyCar para 2023 es el siguiente:

Fecha Sede TV (en Estados Unidos) 5 de marzo Streets of St. Petersburg NBC, Peacock 2 de abril Texas Motor Speedway NBC, Peacock 16 de abril Streets of Long Beach NBC, Peacock 30 de abril Barber Motorsports Park NBC, Peacock 13 de mayo Indianapolis road course NBC, Peacock 20 y 21 de mayo Clasificación de las 500 Millas de Indianápolis NBC, Peacock 28 de mayo Indianapolis Motor Speedway NBC, Peacock 4 de junio Streets of Detroit NBC, Peacock 18 de junio Road America USA Network, Peacock 2 de julio Mid-Ohio Sports Car Course USA Network, Peacock 16 de julio Streets of Toronto Peacock 22 de julio Iowa Speedway NBC, Peacock 23 de julio Iowa Speedway NBC, Peacock 6 de agosto Streets of Nashville NBC, Peacock 12 de agosto Indianapolis road course USA Network, Peacock 27 de agosto World Wide Technology Raceway NBC, Peacock 3 de septiembre Portland International Raceway NBC, Peacock 10 de septiembre WeatherTech Raceway Laguna Seca NBC, Peacock

