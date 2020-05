Inspiración Porsche: Cafetera Super Veloce RS Black Edition

No cabe la menor duda de que el Porsche 911 es un icono a nivel mundial. Además, es un deportivo que no gusta solo a los amantes de los coches, sino también a celebridades, artistas o deportistas entre muchos otros sectores. Y eso ha sido así en toda la historia del modelo. Tan grande es la pasión por Porsche, que incluso ha servido de inspiración para crear cafeteras. Sí, has leído bien. Máquinas de café.

Por supuesto, la cafetera no ha sido creada por una empresa cualquiera, sino por una que es especialista en fabricar las más exclusivas que la imaginación puede llegar a dar. La empresa se llama Super Veloce, y lleva años creando sus productos tomando como inspiración motores icónicos de diversos automóviles.

La que vemos en las imágenes, que ha sido recientemente presentada, recibe el nombre de Super Veloce RS Black Edition. No es de las más caras que tienen, pero seguro que es la favorita de algún cliente de Porsche. Tener tu seis cilindros bóxer, el mismo motor que tu coche, como cafetera es algo que debe molar mucho. Más aún cuando hablamos de una mecánica tan laureada.

Y es que el motor que imita es el seis cilindros del Porsche 911 en su generación 993. Sí, el último refrigerado por aire que montó el famoso deportivo alemán. En cualquier caso, hay muchas más opciones, como motores V8, V10 y V12. Sinceramente, todos son espectaculares. Tanto es así que, a mí, que no me gusta el café, me está apeteciendo tener una de ellas como elemento de decoración…

Como ya te podrás imaginar, el precio de esta cafetera no es de lo más asequible del mercado. Vaya, por lo que cuesta puedes comprarte algún que otro coche utilitario para moverte por la ciudad. Este modelo en concreto tiene un precio de 10.200 euros. No es fácil desembolsar tal cantidad de dinero en una máquina de café, pero recuerda que igual que nosotros somos amantes de máquinas con cuatro ruedas, otras personas son apasionadas de otras temáticas.