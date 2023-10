Isuzu D-Max: Tras este restyling se acerca a sus rivales premium…

El segmento de los pick up´s es uno de los más activos en estos momentos. Fabricantes como Stellantis o Ford están apostando fuertemente por ellos ya que su cuota de mercado está creciendo en regiones clave del mundo. Otros, como Nissan o Mitsubishi, están estudiando los pasos a dar para no perder ventas a la par que reorganizan su gama. Y luego está el Isuzu D-Max uno de los pick up´s más vendido en el mundo aunque a España llegan «tres».

Como bien sabéis Isuzu es una gran especialista en pick up´s y vehículos industriales. Y no solo eso, parte de su equipo de ingenieros es especialista en el desarrollo y fabricación de motores diésel. Hoy día estos motores van de «capa caída» pero la marca se está reinventando con un nuevo proyecto: La electrificación. Sin embargo, mientras llega, y no, su primer modelo cien por cien eléctrico, han dado una vuelta de tuerca al actual D-Max. Y vaya vuelta…

El renovado Isuzu D-Max luce una estética exterior más atractiva y agresiva…

Como puedes ver, la estética del nuevo D-Max es más atractiva. Los diseñadores de la marca han retocado los puntos débiles que «no cuajaron» en la versión anterior. Nos referimos a la fisonomía de sus ópticas LED que ahora incluyen la luz diurna LED en la parte superior y, además, suman tres acentos en el foco principal. También suma un capó más musculoso que da paso a una parrilla más alta y ancha con un par de nervaduras horizontales nuevas.

El paragolpes también cambia para ayudar a mejorar la eficiencia aerodinámica. Ahora tiene una nueva toma de aire inferior y un par de cortinas de aire en las esquinas que, además, integran las ópticas anti niebla. Con todo, la gama se mantiene como hasta ahora con las carrocerías Regular Cab, Space Cab, Crew Cab. Esto se aprecia al contemplar la evolución de su lateral ya que es más discreta limitándose a las llantas de aleación y detalles menores.