Jeep Avenger: Así es y se llama el nuevo B-SUV eléctrico de Jeep

Cuando el ya extinto Grupo FCA se hizo con las riendas de Chrysler Group LLC tuvieron que tomar decisiones duras. Muchas no gustaron, pero en líneas generales fueron acertadas. Sobre todo porque permitieron que sobrevivieran a la debacle financiera firmas míticas como Jeep o Chrysler. Y aunque la suerte no ha sonreído por igual a las firmas de la división yanqui, en Europa hemos conocido modelos que han marcado un punto de inflexión por su calidad.

El Renegade es uno de los B-SUV que mayor impacto alcanzó. Se trataba del modelo más pequeño de Jeep y con él no solo se metían en un segmento desconocido, permitían que miles de clientes pudieran acceder a la marca. Ahora vuelven a la carga con el Jeep Avenger, el SUV que se ubicará en la gama por debajo del futuro Renegade y que volverá a marcar un punto de inflexión. Será cien por cien eléctrico y, además, su nombre seguro que te suena.

El Jeep Avenger debutará oficialmente en el Salón del Automóvil de París el 17 de octubre…

Hasta ahora lo hemos conocido como Baby Jeep o Jeep B-SUV BEV pero ya tiene nombre oficial. De él hablaremos luego pues ahora nos interesa conocer cómo es y qué novedades traerá. Lo primero, decirte que están esperando (aún más) para darnos todos sus datos oficiales. La razón, debutará oficialmente en el Salón de París que tendrá lugar el próximo mes de octubre. Pero mientras tanto, podemos contarte algún secreto que es oficial…

Como ya sabes, el Avenger se sustenta sobre la última evolución de la plataforma CMP de PSA. Gracias a esta base su tren motriz cien por cien eléctrico será de nuevo cuño. Por ahora no sabemos cuál es su potencia total ni cuál es la capacidad energética de la batería de ion lito que lo alimentará. Pero sí su autonomía, pues Jeep anuncia que tendrá un alcance con una carga de unos 400 kilómetros. Además, ofrecerá buenas cotas off road…

Según indica la firma americana en su nota de prensa oficial…

«Ofrecerá impresionantes cotas en su segmento respecto a la altura libre al suelo y ángulos ventral y de entrada, al tiempo que ofrece un interior moderno y tecnológicamente avanzado, con mucho espacio para personas y carga»

Por ahora no sabemos cómo de osados han sido en la firma a la hora de configurar su técnica o interior. Sus líneas exteriores coinciden con las que ya os describimos cuando a Stellantis «se le escapó» una foto donde lo se veía sin camuflaje. En resumen: luce líneas modernas con otras clásicas (como la parrilla de 7 lamas verticales) con o por ejemplo las manetas en el pilar «C». Con todo, Antonella Bruno, Head of Jeep Europe en Stellantis indica que…

«El nuevo Avenger ofrecerá la capacidad de la marca Jeep con el tamaño adecuado para el mercado europeo» […] «Este SUV moderno, divertido y emotivo atraerá a un grupo creciente de clientes que buscan una alternativa de la marca Jeep capaz, compacta, moderna y totalmente eléctrica a los jugadores actuales»

Habrá que esperar a su debut para conocerlo pero si el Renegade fue un éxito, el Avenger tiene pinta de que seguirá su estela…

¿No te suena su nombre? ¿Quizás a algún Dodge…?

Para terminar, debemos contarte porqué te suena de algo su nombre. En efecto, Dodge lanzó al mercado, en el año 2008, la berlina Avenger. Su éxito comercial en Europa fue limitado pues su calidad de construcción no era la mejor del segmento y, además, su oferta mecánica estaba un tanto limitada. Sobre todo porque en diésel se ajustó a un bloque 2.0 CDR con origen Volkswagen y en gasolina no había ninguno que encajara con nuestros gustos.

No sabemos cómo encajará el público que Jeep haya utilizado la denominación Avenger para su nuevo B-SUV. Por ahora hemos oído rumores de no aceptación, pero si en la firma yanqui son hábiles con la campaña para darlo a conocer, a más de uno se le pasará el berrinche. Además, el Dodge Avenger tuvo tan poca repercusión en sus ventas y la tiene como vehículo usado que no sería de extrañar que más de uno se haya olvidado de él para siempre.

Lo sabremos cuando debute oficialmente y se abra el libro de pedidos oficialmente. Mientras tanto, en Stellantis y en Jeep están testando el terreno…

Fuente – Jeep