Jeep Avenger: Su producción arranca de forma oficial en Stellantis

Stellantis cocinó a fuego lento el diseño del Jeep Avenger. De hecho, cuando todos creíamos que no podían sorprendernos más, nos enteramos de que es el modelo ganador del premio Car of the Year 2022. Y no solo eso la versión eléctrica está ideada para ponerse por delante de rivales amparados, por ejemplo, en el seno de Volkswagen o Hyundai/Kia. Con todo, aunque sus ventas aún no han tomado «velocidad de crucero» aún queda «tela» que cortar…

En primer lugar, decir que es el modelo que estrena la plataforma STLA Small creada por Stellantis. Es un privilegio para la marca yanqui pero también para el «brazo» productivo de Fiat en Europa. Sí, porque como se sabe y es notorio, las fábricas que la casa italiana tiene en Europa están trabajando por debajo de la capacidad óptima. O lo que es lo mismo, este modelo será un punto de inflexión para que un centro muy conocido vuelva a estar en órbita…

El Jeep Avenger se fabricará en exclusiva mundial en la planta que Stellantis tiene en Tychy…

Como ya sabéis, Tychy es uno de los polos productivos más importantes para Fiat en Europa. Es más sus líneas de trabajo ensamblan uno de los modelos más famosos en Europa y el mundo entero: el Fiat 500. Pero para no dejar ociosos recursos productivos, en Stellantis han decidido que el Avenger salga de esta fábrica. En sí el objetivo que tendrían es actualizar todo el utillaje a esta nueva base eléctrica que servirá para otros nuevos modelos.

Según ha explicado Tomasz Gębka, gerente de planta de Stellantis en Tychy…

«El nuevo Jeep Avenger es el primer SUV Jeep que se produce en Polonia y un gran motivo para que todo nuestro equipo se sienta orgulloso. Comenzamos 2023 con el lanzamiento de la producción de un vehículo que ya se ha ganado el reconocimiento de los clientes y expertos de la industria»

Sin embargo, más allá de anunciar que la producción del B-SUV de Jeep se llevará a cabo en Tychy, no han dicho sus planes para con él. Sobre todo lo relativo a la producción que tienen previsto ensamblar para satisfacer todos los pedidos que ya han acumulado. En total ya han superado las 10 mil reservas a lo largo y ancho del mundo y eso a las pocas semanas de ver la luz oficialmente el pasado mes de diciembre.

En la nota de prensa oficial Jeep explica que…

«Diseñado y construido como un vehículo Jeep desde el primer día, el Avenger incluye el ADN de Jeep en un SUV compacto con una combinación única de capacidad, estilo, funcionalidad y tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes siempre conectados»

Con todo, habrá que ver hasta donde llega Stellantis con la producción de sus nuevos B-SUV en Tychy. Y sobre todo cuando lleguen al mercado los miembros de Alfa Romeo, Fiat y la resucitada Lancia…

