Jeep Cherokee: La nueva entrega podría ser cien por cien eléctrica

Stellantis está acelerando sus planes para electrificar sus respectivas marcas. El equipo de ingenieros se ha comprometido para que las plataformas STLA que anunciaron tiempo atrás estén operativas lo antes posible. Y no parece que vayan mal, ya que entre todas sus apuestas hay una que llama muy mucho la atención. Se trata de todas las novedades que ha prometido Jeep en el «4xe Day» de hace unos días. Entre ellas el B-SUV BEV Avenger.

El Jeep Avenger es una de las grandes primicias que llegarán al continente europeo en breve. Pero no es la única, pues en la cita también salió a relucir que de cara al año 2025 llegarán cuatro nuevos SUV´s eléctricos. Y entre todos ellos podría estar la que sería la próxima generación de un mito viviente: el Jeep Cherokee. Igual el tiempo ha hecho que te olvides de él, pero aún está muy vivo. Sobre todo si vuelve como cien por cien eléctrico.

El nuevo Jeep Cherokee EV podría ser uno de los cuatro eléctricos globales que llegarán al mercado en 2025…

Gracias a varias fuentes, entre las que está Automotive News, sabemos que los responsables de Jeep dieron luz verde a la investigación de un Cherokee eléctrico. Además, Christian Meunier, CEO de la casa yanqui, dio un par de titulares a varios medios indicando que todas las posibilidades estaban abiertas para el próximo Cherokee. Es más, se especula con que su desarrollo podría ir en paralelo con el del Wagoneer S que debutó en el «4xe Day».

De ser cierto, todo apunta a que este dato es correcto, haría uso de la plataforma STLA Large. De tal forma, el potencial del nuevo Cherokee crecería exponencialmente. Según datos, todavía por confirmar, las versiones con más prestaciones podrían contar con una batería de alta densidad que oscilaría entre los 100 y los 120 kWh de capacidad. De ser cierto, podría alcanzar una autonomía media que se acercaría, o superaría, los 700 kilómetros.

La principal diferencia que habría con respecto a su hermano Wagoneer S estaría en la potencia. Sí porque la nueva iteración Cherokee se conformaría con menos de los 447 kW (715,2 CV) que promete su hermano mayor. En todo caso, aún habrá que esperar unos meses para tener noticias sobre este nuevo desarrollo. 2024 está cerca y la firma yanqui trabaja a destajo para dar lo mejor de sí, pero sus rivales tampoco están quietos y ahí está el pero…

Sí, porque la anterior generación del Cherokee no gustó en Europa y el nuevo podría no venderse aquí. Y no nos gustaría esta decisión, porque si Jeep amplía su oferta y se vuelve más premium, sí que podría tener hueco. Y tú, ¿Te comprarías el nuevo Jeep Cherokee eléctrico?

Fuente – Automotive News