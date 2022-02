Jeep Grand Cherokee 4xe: Más lujo, tecnología, calidad y motor PHEV...

En EEUU y otros países del mundo no, pero el Jeep Grand Cherokee 4xe será el buque insignia de la firma yanqui en Europa. Con su lanzamiento quieren dejar claro que no son una marca generalista más, ya que con los años han mejorado. Y de qué manera. Si no hubiera sido por Fiat y por la tecnología que le han «metido» su final no hubiera sido el que es. Con todo, ahora sí que pueden mirar de tú a tú a modelos de la talla del Audi Q7 o BMW X5.

La última generación del Jeep Grand Cherokee 4xe vio la luz hace unos meses. Primero, como es norma, para el mercado yanqui y, en un segundo lugar, para el Viejo Continente. Pues bien, la espera terminó pues el equipo de comunicación de la marca ha liberado los datos que faltaban por ver la luz. Sobre todo en lo concerniente al tren motriz que lo impulsaría. Y en efecto, sigue los mismos pasos de la versión para América del Norte. Toma nota.

El nuevo Jeep Grand Cherokee 4xe inicia su venta en España con el acabado Launch Edition…

[embedded content]

Según informan, el Jeep Grand Cherokee 4xe europeo confía en el mismo esquema híbrido enchufable de la versión yanqui. Esto es, la parte térmica recae en un bloque tetracilíndrico 2.0 litros combinado con dos unidades eléctricas. Una de ellas solo actúa como generador de electricidad al estilo del Honda HR-V. La potencia conjunta es de 380 CV y 637 Nm de par que, como es costumbre, llegan al suelo a través de un sistema de tracción total.

La capacidad energética de la batería no ha sido anunciada, pero sí su autonomía. Según Jeep puede recorrer en modo eléctrico hasta 51 kilómetros, por lo que se hace acreedor de la etiqueta 0 de la DGT. Por su parte, para gobernar esta potencia el equipo de ingenieros de la marca confía en una transmisión automática de 9 velocidades. Como complemento, para reducir consumos, tendrá tres modos de conducción: híbrido, eléctrico y e-save.

Artículo relacionado: Jeep Grand Cherokee: La versión europea y la híbrida 4xe ya son oficiales

Respecto a su técnica, no faltarán ayudas para conducción off road como el sistema de tracción Quadra-Drive II 4×4, la suspensión neumática Quadra-Lift y el sistema de gestión de tracción Selec-Terrain. Gracias a ellos se puede elegir entre cinco modos de conducción: Auto, Nieve, Arena/Barro, Roca y Sport. Con todo, su debut comercial pasa por el nivel de acabado Launch Edition que, si lo quieres, puedes encargar en exclusiva a través de este enlace.

Como comprenderás su dotación es realmente completa, mirando de tú a tú a rivales premium. A destacar hay «chuches» como los cuatro años de garantía, dos primeras revisiones gratis, easyWallbox para el garaje, un cable Modo 3 para cargas en estaciones públicas y una funda. Tampoco faltan un equipo de sonido McIntosh, llantas de aleación de 21 pulgadas, faros Full LED o cámara de visión nocturna. ¿Su precio? Al nivel de los premium…

Fuente – Jeep