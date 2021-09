Jeep Grand Cherokee: La versión europea y la híbrida 4xe ya son oficiales

Hablar del Jeep Grand Cherokee supone hacerlo de uno de los modelos más emblemáticos dentro del segmento de los Todo Terreno. Su historia se remonta al año 1983, cuando American Motors Corporation (AMC) estaba diseñando un sucesor del Jeep Cherokee (XJ). Sin embargo, no fue hasta el Salón del Automóvil de Detroit de 1991 que tuvo lugar la presentación de su primera generación. Y lo hizo con novedades como un chasis monocasco.

Con todo, la trayectoria vital del Grand Cherokee ha estado plagada de vicisitudes. Una de las últimas y más sonadas fue bajo el amparo de Daimler AG. Tuvo lugar en el año 2010, momento en que nació la cuarta generación y la razón es que con él intentaron sacar de la quiebra a la extinta Chrysler LLC. Ahora, bajo la protección de Stellantis debuta la quinta generación, la más completa, tecnológica y premium de todas. Que tiemblen todos sus rivales…

El Jeep Grand Cherokee europeo es 28,9 centímetros más corto que la versión «L» de EEUU

Hablar del diseño del Jeep Grande Cherokee es hablar del que luce su hermano mayor «L». La versión yanqui vio la luz hace ahora unos meses y, respecto a la anterior generación, supuso un salto de gigante. En este caso, aún tratándose de la versión que van a vender en Europa, las líneas maestras de su carrocería se mantienen. La principal diferencia entre uno y otro modelo radica en el tamaño de su carrocería y ciertos ajustes menores.

De entrada, el Grand Cherokee europeo es 28,9 centímetros más corto que el Grand Cherokee L de EEUU. Además, la distancia entre ejes también reduce su cota en 12,7 centímetros, aunque su habitabilidad sigue a gran nivel. Respecto a su fisonomía, indicar que mantiene el poderoso frontal con ópticas rasgadas y tecnología Full LED para todas las funciones. Así como también conserva la típica parrilla con las siete barras verticales.

Si echamos un vistazo al tres cuartos trasero y la zaga será donde veamos más diferencias. Son lógicas, más si somos conscientes de la reducción de tamaño. Es aquí donde apreciamos que la luneta de custodia es más pequeña o que el voladizo trasero es más comedido. El formato de las ópticas LED no varía, aunque sí el diseño y detalles de los paragolpes. Esto mismo ocurre con el del frontal, cambiando su fisonomía en función de la terminación.

Interior de gran factura: a la altura de sus rivales bávaros…

De puertas adentro la ganancia del Jeep Grand Cherokee respecto a su predecesor es abismal. El ejemplo más claro lo tenemos en la calidad (al menos visual) de los materiales que conforman el salpicadero, las puertas o los asientos. Pero además, suma pantallas y displays por doquier. El cuadro de instrumentos digital configurable cobra vida gracias a un monitor de 10,1 pulgadas, como también la pantalla central táctil para el infotainment.

Además, si nos quedamos con ganas de más, el pasajero delantero puede disfrutar de un display propio de otras 10,25 pulgadas de tamaño. Respecto al diseño y configuración de los planos y superficies, los diseñadores de Jeep han sido muy inteligentes. Se aprecia en detalles como los controles manuales para el climatizador o la botonería que comanda la transmisión o los diferentes modos de conducción que hay en el túnel central.

Como curiosidad tecnológica, los pasajeros traseros disfrutan de Amazon Fire TV que les permite ver contenido de Prime Video e incluso descargarse vídeos de internet

En cuanto a habitabilidad, el Grand Cherokee prescinde de las dos plazas de la tercera fila. De lo que no prescinde es de ayudas a la conducción de primer nivel, con elementos como advertencia de colisión con detección de peatones/ciclistas y frenado activo. Tampoco faltarán advertencia de cambio de carril, asistente de carril, aviso de objetos en ángulo muerto, cámara de visión nocturna o detección del vehículo si el conductor se duerme.

El Grand Cherokee se electrifica con la versión 4×3 que llega hasta la versión off road Trailhawk

Por último hablaremos de la técnica que da vida al nuevo Jeep Grand Cherokee. La plataforma, como todos sabéis, es de nuevo cuño, diseñada por el ya extinto Grupo FCA. Donde no habrá sorpresas es en la oferta de motores, con versiones que aún siguen siendo del gusto del público yanqui. Así, la versión de acceso corre a cargo de un bloque 3.6 V6 Pentastar con 219 kW (298 CV) de potencia y 348 Nm de par motor que puede remolcar hasta 2.812 kilos.

La versión intermedia recae en un bloque 5.7 V8 con 266 kW (362 CV) de potencia y 528 Nm de par máximo. En este caso, la capacidad de remolque alcanza los 3.265 kilos. En último lugar está la joya de la corona, el nuevo híbrido enchufable 4xe. Combina un bloque 2.0 Turbo asistido eléctricamente que ofrece una potencia de 280 kW (381 CV) y 637 Nm. La parte eléctrica se alimenta de una batería de ion litio de 17 kWh de capacidad.

Gracias a su capacidad, la autonomía eléctrica es de unos 40 kilómetros. Además como sus hermanos puede remolcar hasta 2.720 kilos. Como curiosidad, es la única opción que está disponible en todos los niveles de la gama: Limited, Trailhawk, Overland, Summit y Summit Reserve. Por último, la versión Trailhawk trae elementos como la suspensión neumática Quadra-Lift con hasta 28,7 centímetros de distancia al suelo o la caja de transferencia activa Quadra-Drive II que incluye un diferencial trasero de deslizamiento limitado controlado electrónicamente.

¿Cuándo llegará al mercado el Grand Cherokee? ¿Lo habrá diésel para Europa…?

Si lo que has leído te ha gustado y quieres hacerte con una unidad del nuevo Jeep Grand Cherokee, debemos decirte que aún debes esperar un poco. Según los planes de la marca, las primeras unidades llegarán a los concesionarios que la marca tiene en Estados Unidos en el cuatro trimestre del año. Más tarde, cuando el 2022 haya llegado a nuestras vidas, tendrá lugar su puesta de largo para mercados como el europeo o el chino.

Respecto a la posibilidad de que comercialicen una versión diésel, indicar que todavía no hay nada claro. La firma yanqui no dice si llegará, o no, pero todo apunta a que la versión híbrida enchufable 4xe se encargará de suplir su ausencia. De esta forma, llevarán a cabo un movimiento comercial similar al que ya hemos visto con la actual generación del Wrangler 4xe. Habrá que esperar un poco para ver si dan el paso o lanzan más versiones híbridas.

Galería Jeep Grand Cherokee Summit 4xe

Galería Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Fuente – Jeep