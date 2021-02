Jeep recibe presiones varias para que deje de usar el nombre Cherokee

Puede que muchos no lo sepan pero el Jeep Cherokee es uno de los modelos con mayor solera de todo el sector del automóvil. La prueba está en que la primera generación llegó al mundo en el, ya lejano, año 1974. Y lo hizo como una segunda versión del mítico Wagoneer. Ahora se encuentra en su quinta generación y como curiosidad fue el primer modelo de la firma yanqui en montarse sobre la base Fiat Compact o Compact US Wide del Grupo FCA.

Pero hay más secretos que quizá no sepáis del Jeep Cherokee. Quizá no lo hayáis pensado o caído en ello pero su denominación tiene una connotación muy especial: rinde homenaje a la Nación Cherokee de Estados Unidos. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de situaciones, parece que hay personas que no están muy de acuerdo con el uso que la gente de Stellantis da a este nombre. Ahora, surgen presiones para que deje de usarlo…

Jeep emplea la denominación Cherokee desde 1974 como homenaje a la Nación Cherokee

Según varias fuentes, entre las que está Car and Driver, la Nación Cherokee no está muy de acuerdo con que Jeep use este nombre. Esta afirmación no ha sido patente hasta ahora, pues durante los últimos años ninguno de los responsables públicos de esta tribu se ha manifestado en contra. Hasta ahora, que Chuck Hoskin Jr., jefe principal de la Nación Cherokee, ha realizado unas declaraciones a este medio de comunicación.

Sus palabras no han sido duras ni recriminatorias hacia Stellantis, pero muestran su descontento…

«Estoy seguro de que esto proviene de un lugar que tiene buenas intenciones, pero no nos honra al tener nuestro nombre pegado en el costado de un automóvil» […] “La mejor manera de honrarnos es aprender sobre nuestro gobierno soberano, nuestro papel en este país, nuestra historia, cultura e idioma, y ​​tener un diálogo significativo con tribus reconocidas a nivel federal sobre la idoneidad cultural”

Artículo relacionado: ¡Todos los detalles del nuevo Jeep Grand Cherokee L 2021!

Tras estas declaraciones, un responsable de Jeep aprovechó para aclarar que el uso de esta denominación en sus modelos tiene la intención de honrar y celebrar a las tribus nativas americanas. Además, señaló que la marca está comprometida a dialogar abierta y respetuosamente en el futuro. Con todo, la postura de la Nación Cherokee parece inmóvil y no cambian de parecer al respecto. Habrá que ver qué sucede en el futuro con su uso.

La razón es sencilla: Jeep acaba de lanzar al mercado el nuevo Grand Cherokee. Parece que, al menos a corto plazo, no tiene intención alguna de dejar de lado este emblemático nombre.

Fuente – Car and Driver