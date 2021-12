Jeep Wrangler: El TT yanqui se actualiza en Europa con un sutil restyling

Guste o no a sus rivales, nadie puede negar que el Jeep Wrangler es uno de los pocos todo terreno puro que quedan a la venta. Su historia vital es tan profusa que muchas son las marcas que quieren imitarle y pocas las que consiguen acercársele. En esta última generación, además, marcó otro hito pues es la primera que ha llegado con una versión híbrida enchufable 4xe. Ahora cuando se acerca al ecuador de su ciclo vital recibe un sutil restyling.

Como podéis ver en las fotos, los responsables del Wrangler se han aferrado a la máxima de «si algo funciona, no lo toques o hazlo lo justo». De ahí que la evolución del todo terreno yanqui se centre en mejorar aquellos aspectos que no han terminado de cuajar en el mercado. Lo más triste de todo es que también supone una despedida: en Europa ya no volverá a estar disponible la carrocería de dos puertas. Te contamos su evolución y mejora…

Entre las mejoras del Jeep Wrangler 4xe tenemos más potencia: 380 CV y 637 Nm de par…

Estéticamente hablando el Jeep Wrangler no cambia. El equipo de diseño ha optado por ampliar la paleta de colores. Ahora estrena los tonos Silver Zynith Metallic Clear Coat y High Velocity Metallic Clear Coat. También llegan los tonos especiales de edición limitada Tuscadero y Gobi. Tampoco faltará un nuevo techo abatible Sunrider que se une a los ya disponibles y el parabrisas reforzado Corning Gorilla Glass que debutó en la gama hace unos meses.

De puertas adentro la evolución del Wrangler se centra en la seguridad y la conectividad. Será de serie la advertencia de colisión frontal con asistencia de frenado avanzada y control de crucero adaptativo con parada y el control de luces altas automático. Tampoco faltarán, en la dotación de fábrica, el control de ángulo muerto con detección de tráfico trasero, la cámara de visión trasera y asistente de estacionamiento delantero y trasero.

Artículo relacionado: Jeep Wrangler 4xe, el mejor todo terreno ahora también es híbrido

Respecto a la conectividad, está equipado con los servicios Uconnect. Dentro de este paraguas se engloban los My Assistant, My Car, My Remote y My eCharge. Con ellos el Wrangler puede gestionar diferentes parámetros, entre los que sobresale la gestión del tren motriz híbrido enchufable 4xe. Como es lógico, todos ellos están disponibles en todos los niveles de equipamiento y en combinación con los sistemas de infoentretenimiento de 8,4 pulgadas.

Por último repasaremos la técnica del Wrangler. A partir de ahora sólo estará disponible en Europa la versión 4xe y por ello también la han mejorado. Fruto de combinar un bloque 2.0 litros gasolina con dos motores eléctricos y una transmisión automática de ocho relaciones alcanza los 280 kW (380,8 CV) de potencia y 637 Nm de par. La batería de ion litio, que se carga a 7,4 kWh, permite una autonomía en modo eléctrico de 50 kilómetros.

Fuente – Jeep