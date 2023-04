JLR reescribe la estrategia Reimagine y ¿Mata a Land Rover…?

Jaguar Land Rover es uno de los grupos industriales que más está peleando por hacerse un hueco en el mercado. No es que sus dos marcas no estén consolidadas pero sí están teniendo algún que otro problema para poner en pie todos sus planes relativos a la electrificación de sus gamas. Para ello hace un par de años vio la luz la estrategia Reimagine con la que solucionarían esta situación. Pues bien, ahora anuncian que nace JLR y más.

La casa del felino y la mítica firma de todo terreno británica están a punto de iniciar una nueva andadura. En primer lugar dejarán de ser conocidas pública y oficialmente como Jaguar Land Rover para ser conocidas como JLR. Básicamente es un cambio de denominación que no afectará mucho a su imagen pero sí que hay un par de detalles a tener en cuenta. Sí, porque en su nota de prensa nombran a cuatro marcas pero no a Land Rover ¿La han matado?

Según JLR el primer Range Rover eléctrico se podrá reservar este año y el primer Jaguar eléctrico será un GT de 4 puertas…

Pero antes de contarte qué ha podido pasar con Land Rover te vamos a contar qué plan tiene JLR. Según indican en los próximos cinco años invertirán 15 mil millones de libras para reorganizar sus operaciones. Todos sus planes a futuro pasan por potenciar la electrificación de sus gamas, la tecnología de conducción autónoma, la IA y digital así como la formación de sus empleados. Además, sus fábricas serán puestas al día técnicamente.

Según ha declarado Adrian Mardell, CEO de JLR…