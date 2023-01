KG Mobility: Así se llamaría en breve SsangYong ¿Sabes por qué?

SsangYong, ¡Quién te ha visto y quién te ve! O más bien dicho, todo apunta a que muy pronto no te veremos y seguiremos tal cual te hemos conocido en todos estos años. Sí, porque parece que el periplo vital de la marca coreana no ha terminado tras pasar a manos de KG Group. Es más, cada día que pasa se vuelve más turbio aunque en sus planes siga estando el desarrollo de una nueva gama de vehículos eléctricos encabezada por el atractivo Torres.

De hecho, hace poco supimos que un nuevo Korando estaría en desarrollo. Fue gracias a la filtración de un par de imágenes en las que se veía lo que parecía la próxima generación derivado del X200 (KR-10). Con todo parece que a sus nuevos dueños les preocupa más otro aspecto de la marca. Para ser exactos: su nombre. Pero el quid de la cuestión está en cómo es percibido por los clientes actuales y futuros. De ahí la drástica decisión tomada…

SsangYong podría ser renombrada como KG Mobility por su mala fama e imagen de de marca…

Según Kwak Jea-sun, presidente y máximo responsable de KG Group, SsangYong podría cambiar su nombre por el de KG Mobility. Esta noticia vio la luz aprovechando un evento organizado por la Asociación de Periodistas del Automóvil de Corea en Seúl. Al parecer, Jea-sun explicó que…

«El nombre, SsangYong Motor, tiene un fandom con buenos recuerdos, pero también tiene una imagen dolorosa» […] «A partir de ahora, todos los autos SsangYong saldrán al mundo bajo el nombre de KG. Incluso con el cambio de nombre, la historia de SsangYong Motor no cambiará y (la automotriz) tendrá las mismas condiciones»

Por si no lo sabías la denominación SsangYong surgió en 1988. En su fundación, allá por el año 1954, se llamó Ha Dong-hwan Motor Workshop que luego se unió a la Dongbang Motor Co en 1962. Luego, tras su fusión en 1963 la denominación pasó a ser Ha Dong-hwan Motor Co. Poco después, en 1977, pasó a llamarse Dong-A Motor y no sería hasta el año 1986 que llegaría el nombre SsangYong tras ser adquirida por un holdigng empresarial de igual nombre.

Artículo relacionado: SsangYong ya tendría nuevo dueño, aunque todo es muy confuso

Tras todo este periplo, fue adquirida más tarde por Daewoo para luego caer en manos de SAIC Motor y por último de Mahindra & Mahindra. Ahora que está bajo el paraguas de KG Group cambiará su nombre comercial por el de KG Mobility a finales de 2023. Para ello, el próximo mes de marzo habrá una junta de accionistas que votarán y decidirán si dan el paso para volver a transformar la empresa. Sí, porque no será el único cambio que se dará…

Kwak confirmó que…

«Sería conveniente simplemente sacar ‘Motor’, pero cambiaremos todo»

Por tanto, con la aprobación del nuevo nombre llegará un cambio de logo del que por ahora no hay datos. El actual muestra lo que parecen las alas de un dragón y no es extraño pues el nombre de la marca significa eso: «Doble dragón». Habrá que esperar a tener nuevas noticias para juzgar, pero parece que el futuro de la casa coreana está cada vez más enfangado. Ojalá nos equivoquemos y consiga transformarse en una empresa de movilidad.

Paciencia…

Fuente – The Korea Herald