Kia anuncia la llegada de hasta 14 modelos eléctricos para el año 2027...

Ayer fueron Hyundai y Genesis las que se llevaron los laureles anunciando su ofensiva eléctrica. Hoy le toca el turno a otra de las firmas que forman parte uno de los fabricantes de coches más importantes del sector. Se trata de Kia, el segundo fabricante de Corea del Sur que fue fundado en el año 1944. Y ahora ya no es esa firma considerada como low cost que llegó a Europa con una gama pintona que se ganó al público con precios justos.

Tanta es su ambición con la electrificación de su gama que han anunciado su hoja de ruta para 2030. Se basa en el «Plan S» que la firma anunció por primera vez el pasado año 2020 y que anunciaba varios lanzamientos. Ahora dan un paso más para transformarse en un proveedor de soluciones de movilidad sostenible en 2030. Y para ello han aumentado el número de lanzamientos y el volumen de ventas que querían alcanzar en este periodo…

Según la nota de prensa oficial de Kia, a partir de 2023 planean lanzar al menos dos BEV nuevos por año. Con este plan quieren tener una gama completa de vehículos eléctricos para el año 2027, en concreto 14 modelos. El plan anterior, marcaba que en 2026 tendrían 11 modelos a batería. Para ello, lanzarán dos SUV´s (una dedicada), un modelo estratégico para los mercados emergentes y un utilitario que supondrá el acceso a su portfolio.

El primer modelo que verá la luz, en esta nueva ofensiva, es el EV9. Llegará, si todo va según lo han previsto en 2023 y tendrá carácter global. Según explican en la nota de prensa…

Completan esta declaración con otro anuncio…

«El EV9 también contará con servicios OTA (Over the Air) y FoD (Feature on Demand) que permitirán a los clientes comprar funciones de software de forma selectiva. Además, será el primer modelo en estar equipado con la avanzada tecnología de conducción autónoma AutoMode de Kia«