Kia Sportage: Estos renders adelantan su próximo restyling…

La última generación del Kia Sportage es un auténtico éxito de ventas. La evolución que ha experimentado respecto a su predecesor ha sido tal que hoy por hoy lo podemos considerar un rival directo, de mucho peso, del Tiguan que nos vende Volkswagen. Para llegar a este nuevo estatus la firma coreana ha jugado sus cartas con un diseño atractivo y arriesgado que ha gustado mucho a los clientes del Viejo Continente. Pero ojo, que no es solo una cara bonita y listo.

Kia sabía que para triunfar debía ofrecer una elevada calidad de ejecución interior. Todo completado al mayor nivel con una dotación tecnológica y de seguridad que no tuviera tacha incluso en las versiones de acceso. Con respecto a su oferta mecánica ha sucedido más de lo mismo ya que contempla versiones térmicas gasolina y diésel con opciones electrificadas. Y parece que de cara a su restyling seguirá siendo igual, pero mejor… ¿Te gustan los renders?

El renovado Kia Sportage acercará su imagen a la de sus hermanos eléctricos EV…

Como ya sabéis la actual iteración del Kia Sportage (NQ5) llegó al mercado en el año 2021. En estos tres años sus rivales han evolucionado mucho pero no han podido destronarlo en cuanto a originalidad estética. Para que todo siga así la marca lo someterá a un restyling que modificará gran parte de su fisonomía frontal. Gracias a estos renders que ha publicado Kolesa podemos hacernos una idea, aunque su evolución lo acercará a la gama EV.

Artículo relacionado: El Kia Sportage 30 Aniversario es una edición con etiqueta Eco y 150 CV para el SUV compacto de moda

El frontal habrá unas ópticas mayores con tiras LED horizontales y verticales y diseño en forma de «T». Con ellas dará forma a la parrilla Tiger Nose que llevará al centro el logo de Kia y más abajo lucirá una parrilla mayor que sirve para ventilar el motor. Más abajo hay un paragolpes rediseñado que incluirá una toma de aire inferior para el radiador con anti nieblas de nuevo cuño. Por su parte parece que el lateral no sufrirá grandes cambios.

En esta zona no faltarán nuevas llantas de aleación con diseños exclusivos o un pilar «C» que podría recibir a modo de adorno una moldura cromada. En la zaga se espera que haya una evolución menor con un paragolpes nuevo en el que habrá espacio para un difusor más atractivo. En cuanto a la evolución de las ópticas se espera que sean más angulosas en su interior pero el camuflaje de las unidades avistadas no permite verlas con claridad.

Su técnica no sufrirá grandes cambios, aunque todo dependerá del mercado…

Por ahora no sabemos cómo evolucionará el interior del renovado Sportage. Como sabéis hay una versión de batalla alargada que se vende en Corea del Sur y países seleccionados y luego la que llega a Europa. En sí los cambios deben ser los mismos con materiales revisados al alza y un mayor nivel tecnológico. La habitabilidad y espacio del maletero no deberían cambiar debido a que no habrá cambios en su plataforma ni cambios técnicos de calado.

Artículo relacionado: Prueba Kia Sportage PHEV 265 CV, un híbrido enchufable con 70 km de alcance

Esto supone que su oferta mecánica se mantendrá como una de las más amplias del segmento C-SUV en Europa. Así no faltarán versiones de gasolina y diésel micro híbridas, híbridas puras e híbridas enchufables. Lo que sí podríamos ver es una revisión de sus motores para mejorar su rendimiento a la par que bajar consumos. También la marca podría incrementar la autonomía eléctrica de sus híbridos, pero hasta que no debute no lo sabremos.

Si todo va bien el renovado Kia Sportage verá la luz a lo largo de este verano por lo que estaremos atentos a los movimientos que pueda realizar la firma coreana. Paciencia pues…

Fuente – Kolesa