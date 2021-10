Kia Sportage X-Pro: La versión campera que querrás y no podrás tener…

La presentación de la nueva generación del Kia Sportage ha sido por etapas. Primero conocimos el diseño y los detalles de la versión que se vendería en Corea del Sur. Luego le tocó el turno a Europa, una de las regiones donde más repercusión mediática y comercial tiene. Y por último, no sabemos la razón, le ha tocado el turno a EEUU, uno de los países donde más años lleva en activo. Sea como fuere, acaba de debutar y lo hace con algún que otro as.

Sí, porque aunque en esencia todos los Kia Sportage son iguales, cada uno tiene una característica propia. El que se venderá en su país es más largo, el que llegará a Europa más corto y el yanqui tendrá versiones inéditas. Eso es lo que os queremos contar, ya que han presentado en sociedad una que a buen seguro querríamos tener en el Viejo Continente. Tiene por apellido X-Pro y, si te fijas en las imágenes, te darás cuenta de cuáles son sus ideas…





El Kia Sportage X-Pro, por ahora, sólo está a la venta en Estados Unidos

El Kia Sportage X-Pro que ha debutado para Estados Unidos luce una imagen más ruda y agresiva. Según la nota de prensa oficial publicada por la firma surcoreana, está destinado a circular por el campo. Todos sabemos que estamos ante un SUV puramente asfáltico, pero los responsables del proyecto le han agregado una serie de cambios. Se ve en las llantas de aleación negras mate de 17 pulgadas y neumáticos para todo terreno BF Goodrich.

Pero tampoco podemos obviar un techo a contraste en dos tonos, luces anti niebla LED, un parabrisas calefactado o nuevas boquillas de lavado. Respecto a la dotación, suma un selector de modos de conducción multiterreno con configuraciones: Normal, Sport, Smart y Snow. Además, está la versión X-Pro Prestige que trae elementos como ópticas LED, asientos delanteros calefactados y ventilados y asiento del pasajero delantero ajustable eléctricamente.

De puertas adentro el diseño, la tecnología y la dotación de seguridad es compartida con las versiones disponibles en Corea del Sur y Europa. Las principales diferencias radicarán en la elección de materiales para vestir el salpicadero, los asientos y puertas. Con todo, no sabemos hasta dónde llegará el Sportage de esta versión X-Pro. No tiene pinta de ser un aguerrido TT, por lo que se quedará en un mero artificio estético que tanto gusta.

Al menos en Europa, porque a los clientes parece que les gusta eso de «presumir de lo que no tienen». Con todo, si te ha gustado y quisieras hacerte con una unidad sentimos darte una mala noticia. Como hemos dicho, es una versión que solo estará disponible en Estados Unidos y, a no ser que tenga gran demanda, no llegará al Viejo Continente. Mala suerte…

Fuente – Kia