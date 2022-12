Kia Stinger Tribute Edition: Ahora sí, la berlina coreana dice adiós…

Con el Kia Stinger Tribute Edition la casa surcoreana dice adiós a un modelo muy especial. Cierto que no es la berlina más bella del mercado, ni la que mejor dinámica ofrece pero sí una de las que mejor relación calidad precio dedica. Y no solo eso, su nivel tecnológico demostró, allá por el año 2017, que podía competir con los premium bávaros. El problema estuvo en que su morro no lucía un emblema con solera y su precio era alto…

Con todo el Kia Stinger está a punto de finalizar su ciclo vital y ser reemplazado por el EV6. De hecho la producción está previsto que termine en abril del próximo año 2023 y de ahí esta versión especial. Con ella en la casa asiática quieren rendir homenaje a las diferentes versiones deportivas que han poblado su gama. Eso sí, si te gusta y quieres uno tendrás que correr, porque este modelo no estará al alcance de todo el mundo. Ya lo verás…

La producción del Kia Stinger Tribute Edition se limita a 1.000 unidades para todo el mundo…

Si vamos a la nota de prensa oficial que ha publicado Kia, podemos leer el siguiente mensaje…

» La edición Tribute rinde homenaje a la visión de alto rendimiento de Kia y celebra la importante contribución del sedán Stinger a la marca desde su presentación en 2017, cuando finaliza la producción del innovador modelo»

De hecho Chang Sung Ryu, vicepresidente sénior y jefe de la subdivisión de diseño de compras CX, lo define como…

«La Stinger Tribute Edition marca un capítulo importante en la historia del espíritu de alto rendimiento de Kia. Con un color exclusivo y un acabado interior nunca antes visto en el sedán, también sirve como una celebración adecuada de la contribución del Stinger a la marca Kia»

Con todo, las novedades estéticas del Kia Stinger Tribute Edition son limitadas. El color Ascot Green, o el opcional gris mate Moonscape, viste su carrocería y a contraste luce inserciones negras en retrovisores o llantas de 19 pulgadas de aleación. Además, las pinzas de freno también se decoran en tono negro brillante. De puertas adentro los cambios son más notables, aunque no por la importancia, sino por los tonos y los materiales empleados.

El cuero marrón terracota viste el asiento deportivo y se extiende a elementos como el volante, las molduras laterales de las puertas y las manillas. Los diseñadores de Kia han aplicado un acabado de efecto carbón a la cubierta superior del salpicadero y los paneles de las puertas para complementar el tapizado. Como adorno hay una avispa en los reposacabezas y por último una placa en el umbral de puerta del conductor con el número de la serie.

La parte técnica recurre al bloque 3.3 litros V6 biturbo del Stinger GT. Con todo, lo peor es que sólo habrá un total de 1.000 unidades para todo el mundo. Por tanto, si quieres uno tendrás que correr mucho porque es seguro que a Europa no llegarán muchos… Triste…

Fuente – Kia